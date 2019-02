Lékaři ignorují očkování proti chřipce, mohou tak nakazit svoje pacienty

Náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Roman Prymula nyní připustil debatu o tom, že by se vyhláška mohla změnit. „Budeme si muset vyříkat, na kterých odděleních by to mělo být. Dovedu si představit tři či čtyři oddělení, například hematologickou jednotku, kde jsou imunosuprimovaní pacienti, kteří můžou onemocnět a v podstatě je to zabije,“ uvedl pro MF DNES Prymula.



V Česku už osm let platí Národní akční plán, jehož cílem je zvýšení proočkovanosti proti sezonní chřipce právě u zdravotníků, studentů zdravotnických škol a lékařských fakult. Kolik zdravotníků je proti chřipce každoročně očkovaných, však ministerstvo neví.

Vlastní očkovací centrum, jen letos přes čtyři tisíce naočkovaných zaměstnanců, vše zdarma... S nadsázkou řečeno má mladoboleslavská Škodovka propracovanější systém ochrany svých lidí před sezonní chřipkou než mnohé české nemocnice. Některé totiž tuto očkovací strategii zatím nemají, a pokud ano, využívají ji spíš jen desítky lidí.

Chřipka vs. nachlazení ● Nachlazení je běžné onemocnění, které způsobují různé respirační viry během celého roku. Pacient má většinou rýmu, může trochu pokašlávat, může a nemusí mít zvýšenou teplotu. ● Chřipka je oproti tomu rychle nastupující akutní onemocnění, nejčastěji začíná vysokou horečkou nad 38 °C. Pacient kašle, rýma většinou není součástí příznaků. Je přítomná výrazná slabost, bolesti svalů a kloubů. ● Chřipka se u nás objevuje vždy mezi prosincem a dubnem, je možné se očkovat. Složení vakcíny je každoročně upravováno podle doporučení Světové zdravotnické organizace.

„Zdravotnické zařízení je ale specifickým místem. Přicházejí sem nemocní lidé, a pokud se zde nakazí navíc chřipkou, jejich život je v tu chvíli ohrožen,“ říká lékařka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce Kristýna Herrmannová.

Kolik zdravotníků je každoročně u nás proti chřipce očkovaných, se neví, data nemá ani ministerstvo zdravotnictví. Herrmannová proto loni na jaře provedla vlastní průzkum ve sto šedesáti českých nemocnicích, z toho jí odpověděla zhruba polovina.

„Proočkovanost zdravotníků na chřipku byla mezi jedním až dvaceti procenty, což je absolutně tristní,“ konstatuje lékařka, jejíž data navíc ukázala, že program očkování má přibližně 60 procent nemocnic a vakcínu jich hradí polovina.

Ministerstvo však disponuje analýzou, z níž vyplývá, že zdravotníci sami nemoc podceňují. „Zlehčování onemocnění chřipkou se někdy uplatňuje i ze strany odborné veřejnosti,“ potvrzuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Přitom komplikace spojené s chřipkou mohou být fatální. V letošní sezoně nemoci podlehlo už šedesát lidí, za posledních pět let přes pět set.

Někde jen pár lidí

Z rozsáhlého průzkumu Kristýny Herrmannové vyšla nejlépe českobudějovická nemocnice, to potvrdil i průzkum MF DNES napříč kraji. Konkrétně v této nemocnici je nyní očkováno asi dvacet procent zaměstnanců. Podobně je na tom třeba i Slezská nemocnice v Opavě, čtyři stovky lidí oočkovali ve fakultní nemocnici v Plzni.

V porovnání s tím necelých osm procent zaměstnanců je chráněno třeba ve středočeské kolínské nemocnici, padesát lidí z celkových patnácti stovek zaměstnanců projevilo zájem v uherskohradišťské nemocnici, jen jednotlivci jsou očkování v Benešově. Sedm procent hlásí motolská nemocnice, která má zase stoprocentní proočkovanost u lékařů Kliniky dětské hematoonkologie, kde jsou rizikoví pacienti.

„Každý zdravotník, který přichází do přímého kontaktu s pacientem, by měl být očkován proti chřipce,“ říká mluvčí FN Motol Hana Frydrychová. Z průzkumu MF DNES napříč kraji však vyplývá, že pro povinné očkování zdravotníků proti chřipce je asi jen polovina oslovených.

Belgie šedesát, Anglie padesát

Zajímavý je v této souvislosti pohled do statistik okolních zemí. Očkování proti chřipce je v Čechách stejně jako ve většině evropských zemí zdravotníkům jen doporučované. Z dat Evropského centra pro kontrolu nemocí, které má k dispozici čísla od dvanácti členských států z posledních tří chřipkových sezon, však vyplývá, že i přesto je proočkovanost tamních zdravotníků výrazně vyšší než u nás. Pohybuje se v rozpětí od 15 do 63 procent. Přes šedesát procent má Belgie, následuje Anglie, která má více než 50 procent, přes 31 procent hlásí Maďarsko či Rumunsko.

Docela jiná je situace ve Spojených státech, kde je povinné očkování proti chřipce už součástí pracovní smlouvy, a proočkovanost tam podle Herrmannové dosahuje až 96 procent.

„Myslím, že není nutné mít toto očkování povinně. Jsem však idealista, který si myslí, že zdravotníci sami by měli chápat tu důležitost,“ říká Herrmannová.