PŘEHLEDNĚ: Hranice Čechům stále zcela neotevřely Polsko a Německo

1 Česká republika

Od půlnoci ze středy na čtvrtek se plně obnovil volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem a vrátil se ke stavu v době před pandemií koronaviru. Do té doby čeští občané mohli bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět. Hranice také bylo možné překračovat pouze na oficiálních přechodech.



Vláda po konzultacích s danými zeměmi v pátek rozhodla, že od pátečních 12 hodin se zcela uvolní cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem. Jednání s Německem dále pokračují.

Letadla ze zemí Evropské unie mohou od pátku přistávat na všech letištích v Česku. Ruší se omezení příletů pouze na letiště v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a Pardubicích. Dnes o tom rozhodla vláda jako součást opatření pro uvolnění hranic. Na letištích však budou zachovány hraniční kontroly, opatření bude platit do konce června.



2 Německo

Od 16. května zrušilo nebo alespoň uvolnilo kontroly na svých hranicích. Hraniční přechody s ČR a Polskem Německo kvůli pandemii nestřežilo, protože byly zavřeny z jejich strany. Česká vláda s platností od 26. května schválila otevření všech silničních a železničních přechodů s Německem (i Rakouskem) a pouze namátkové kontroly na hranicích.

Ve středu bylo oznámeno, že Německo od 15. června zruší varování před cestami do 29 evropských zemí včetně České republiky. Češi se mohou z Německa od dnešních 12:00 vracet bez povinnosti testu na koronavirus, jednání s Německem dále pokračují. Na německé straně ale dále trvají stávající podmínky. V Německu se tak dál dělají namátkové kontroly ve vnitrozemí. K cestám tam je třeba mít zdůvodnění, například pozvání k lékaři či termín obchodní schůzky. Od pátečního poledne je ale možné cestovat mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou oběma směry.

3 Polsko

Země 13. května prodloužila uzavření hranic o další měsíc, tedy do 12. června. Vstup na polské území je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům ČR, existují však různé výjimky. Polsko patří mezi bezpečné země, do kterých by mohli Češi od 15. června cestovat bez omezení. V případě, že Polsko bude mít po 15. červnu omezení pro vstup na své území, cestování se bude řídit jeho podmínkami.

4 Rakousko

Otevřelo všechny hraniční přechody s ČR, Slovenskem a Maďarskem o půlnoci 16. května. Kontroly kvůli covidu-19 byly dosud namátkové, od čtvrtka 4. června Rakousko zrušilo kontroly na všech hranicích s výjimkou Itálie. Lidé z těchto zemí nepotřebují pro cestu do Rakouska žádné zdravotní testy, nepočítá se ani s povinnou karanténou. Dosud čeští občané mohli bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět. Od dnešních 12:00 je cestování mezi ČR a Rakouskem bez omezení.

5 Slovensko

Od 27. května mohli Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátili zpět do své země do 48 hodin. Od půlnoci ze středy na čtvrtek se plně obnovil volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem a vrátil se ke stavu v době před pandemií koronaviru. V Praze to ve středu oznámili premiéři obou zemí Andrej Babiš a Igor Matovič. Vláda ČR s platností od půlnoci na 16. března zakázala občanům ČR cestovat do zahraničí, možnost cestovat bez omezení na Slovensko se tedy vrátila po dvou měsících a téměř třech týdnech, nebo po 80 dnech.