Návrat k Schengenu. Většina států EU chce otevřít hranice do 15. června

14:23 , aktualizováno 14:23

Většina států Evropské EU chce otevřít uvnitř bloku do 15. června, všechny nejpozději do konce měsíce. Po pátečním jednání ministrů vnitra to řekla chorvatská státní tajemnice Terezija Grasová, jejíž země nyní EU předsedá.