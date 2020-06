Na výlet do ciziny? Z Německa vás vrátí, vyzkoušel reportér MF DNES

Poslední možností je mít závažné důvody. „To rozhodně není jet na nákup do Aldi nebo na výlet,“ říká německý policista pár kilometrů za hranicí ve Strážném – Philippsreutu.



MF DNES zkusila hranicemi projet. Na čáře samotné nestojí ani čeští, ani němečtí policisté, ale ve vnitrozemí už sedí Němci v civilních vozidlech a namátkově kontrolují. „Německo otevře cestování až od 15. června,“ vysvětluje policista reportérovi.



Je to skutečně tak. Ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo otevře hraniční přechody až za deset dní. Nyní tak Češi, kteří jedou do Německa na nákup nebo jen jako turisté, porušují tamní nařízení.

„Závažnými důvody mohou být například termín u lékaře, zdravotní ošetření, návštěva manželky, partnera, účast na svatbě, pohřbu, cesta za vzděláním a studiem nebo účast na úředním jednání,“ vysvětlilo MF DNES německé ministerstvo v odpovědi na dotazy.

Policisté mají právo Čechy, kteří tyto důvody nedoloží (a to příslušnými potvrzeními), otočit a poslat zpátky. V krajním případě pak mohou udělit i pokutu v přepočtu až 27 tisíc korun.

Jediné, které se „vzepřelo“, bylo v pátek Sasko. To oznámilo, že Češi mohou cestovat do této spolkové země volně, a to včetně cest za nákupy a turistikou. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček v návaznosti na to v pátek řekl, že Češi se musí informovat o podmínkách a omezeních dané země, do které chtějí cestovat.

Na Čechy už přitom nedočkavě čekají prodejci, kteří byli na jejich útraty roky zvyklí. Například Herbert Holmeier, řezník v příhraničí před německým městečkem Freyung, si stěžuje, že spolu s Čechy mu zmizela polovina tržeb. „Češi se u nás zastavovali pravidelně pro čerstvé výrobky a domácí pečivo,“ popisuje Holmeier.

Také v supermarketu Aldi u vlakového nádraží je poloprázdno. Běžně tu na parkovišti stojí dvacet českých automobilů. „Zastaví se tu nyní pendleři, když se vrací domů z práce, ale to je minimum lidí,“ potvrzuje jedna z prodavaček Margarete.

Rakousko otevřelo bez omezení

Naopak naprosto volný průjezd bez jakýchkoliv podmínek od včerejška garantuje Rakousko. Nikdo nebude chtít prokazovat, proč do země jedete.

„Je to super, my jsme zvyklí jezdit přes hranice nakupovat. Doteď jsme si museli nechávat zboží dovážet od lidí, kteří tam po celou dobu jezdili do práce,“ popisuje obyvatelka Dolního Dvořiště. Češi už také mohou od čtvrtka cestovat na Slovensko. Zatím se neví pouze to, jak to bude s cestami do Polska.

Zároveň v České republice mohou přistávat letadla ze zemí Evropské unie, a to na všech letištích. Do ciziny také začaly jezdit první autobusy a vlaky. České dráhy obnovily provoz už 25. května na trase z Prahy do Berlína, kam zajíždějí tři vlakové spoje denně.

Premiér Andrej Babiš také v pátek na tiskové konferenci oznámil, že ani v případě druhé vlny koronaviru už Česko nezavede plošná omezení jako na jaře – musí se vzpamatovat z krize.