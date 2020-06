Už nikdy nezavedeme plošná opatření, musíme zvládnout krizi, řekl Babiš

„Neměli bychom se nechat strašit,“ uvedl. Stát je podle něj připraven sledovat epidemii v jejích ohniscích, jakým je nyní Karviná v Moravskoslezském kraji.

„Je to lokální infekce, jsme na to připraveni,“ uvedl. Zopakoval, že není třeba vytvářet nějaký speciální plán, jak ho žádá část opozice. „Plán je takový, že každý den to sledujeme, chytrá karanténa to sleduje,“ řekl.

Později dodal, že Česko je na druhou vlnu připraveno. „Jsme připraveni na druhou vlnu. Máme skvělé technologie, chytrá karanténa funguje. Z první vlny jsme se poučili a jsme připraveni,“ řekl poté dopoledne v Praze na tiskové konferenci k průběhu epidemie koronaviru.

Česko podle premiéra s takzvanou chytrou karanténou a jejím připravovaným rozšířením zabodovalo na mezinárodním poli. Nyní dokončuje aplikaci, která bude fungovat i za hranicemi.

V souvislosti s případným podzimním návratem onemocnění Babiš připomenul, že lékaři doporučují očkování proti chřipce. „Naším úkolem je, abychom zvládli ekonomickou krizi...Nechápu, co od nás opozicie chce, už to nebude nikdy plošné opatření,“ uvedl.

Opozice ve Sněmovně ve čtvrtek neprosadila požadavek vůči vládě, aby prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv zajistila do konce srpna dostatečný počet ochranných pomůcek pro případ druhé vlny epidemie koronaviru. Neúspěšně také žádala o to, aby do nákupů byly více zapojeny české firmy.

Sněmovna měla podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše apelovat na vládu, aby uváděla jen ověřené informace, aby se neopakovala zmatečná situace o dostatečném počtu ochranných prostředků a o počtu nakažených z úvodu pandemie. Opozice požadovala také úplné a včasné zveřejňování informací o nákupu roušek, respirátorů či dezinfekce a zveřejnění skutečných majitelů dodavatelů ochranných pomůcek.