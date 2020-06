Cestovat do Německa, Rakouska a Maďarska? Babiš chce hned, rozhodne vláda

Podle maďarské agentury MTI šéf tamní diplomacie Péter Szijjártó uvedl, že cestovní omezení mezi Maďarskem, Slovenskem, ČR a Rakouskem bude zrušeno už od dnešních 8 hodin. Oznámil to ve videu umístěném ve čtvrtek večer na Facebook.

Šéfové diplomacie čtyř zemí se podle Szijjárta na otevření hranic domluvili v sérii několika telefonátů, při kterých dolaďovali technické detaily. Šéf maďarské diplomacie dále uvedl, že občané těchto zemí se nebudou při překročení hranic muset prokazovat negativním testem na koronavirus, ani jim nebude nařízena 14denní karanténa.

Pro co nejdřívější otevření hranic a rušení omezení cestování do Německa, Rakouska a do Maďarska je i Andrej Babiš. „Já budu navrhovat vládě, abychom to udělali hned,“ řekl český premiér v pátek ráno iDNES.cz. Záležet ale bude na tom, jak rychle to bude technicky proveditelné na samotných českých hranicích.

Babiš už dříve oznámil že dosud platná omezení by mohla být zcela zrušena od půlnoci na sobotu. Omezení pro cesty na Slovensko byla zrušena už od čtvrtka.

Dosud čeští občané mohli bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět.

V případě delších pobytů nebo cest do jiných zemí bylo nutné předložit negativní test na koronavirus nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.



Česko původně plánovalo uvolnit cestování od 15. června. Babiš se ale tento týden dohodl se svým slovenským protějškem Igorem Matovičem na otevření česko-slovenské hranice už od čtvrtka.

Rakousko také od čtvrtka zrušilo kontroly na svých hranicích s výjimkou přechodů do Itálie, takže Češi už nemusí při vstupu do alpské republiky předkládat potvrzení o tom, že nejsou koronavirem nakaženi.

