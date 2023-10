Co má společného prezident Pavel se Zemanem? Výhrady k činům bratří Mašínů

„Pokud bych měl ale být já tím, kdo by se měl podepsat pod státní vyznamenání, tak já tam mám prostě jeden stín, který by mi v tom bránil, a to je zabití spoutaného, omámeného policejního strážmistra. Byl zabit spoutaný, v bezvědomí, nepředstavoval bezprostřední hrozbu, byl navíc zabit nožem, nebyl to souboj v boji. Prostě voják spoutaného člověka nezabíjí. Kdyby se to stalo kterémukoli vojákovi dnes, nebo v době, kdy jsem byl já v misích, tak bychom za to byli souzeni,“ řekl letos v lednu v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz Petr Pavel.

Senátoři to přesto zkusili i letos. Na seznamu, který schválili a poslali na Hrad, byli znovu i členové odbojové skupiny bratří Mašínů.

Právě jim a jejich počínání se loni ve svém posledním projevu před udílením státních vyznamenání 28. října věnoval bývalý prezident Miloš Zeman. „Nelze jejich vraždy vydávat za akt protikomunistického odboje,“ řekl Zeman.

„Při svém útěku na Západ dýkou podřízli hrdlo svázanému zajatci, zastřelili z pistole pokladníka, který převážel výplaty zaměstnanců,“ připomněl Zeman dva kontroverzní počiny bratří Mašínů. Zmínil, že je odmítl vyznamenat i jeho předchůdce na Hradě Václav Klaus.

Kladná stránka je daleko menší než ta záporná, říkal o Mašínech Klaus

„Činy Mašínů jsou velmi rozporné a určitě nemají jenom svou kladnou stránku. Dokonce myslím, že ta kladná stránka je daleko menší než ta stránka záporná,“ řekl například na jaře 2011 v televizi Nova tehdejší prezident Klaus. Dodal, že k ocenění Mašínů se nenechal vyprovokovat ani jeho předchůdce Václav Havel.

„Jejich útěk na Západ byl nepochybně hrdinským činem. Přesto jsem se po zralé úvaze a studiu jejich kauzy rozhodl jim řád neudělit,“ řekl v témže roce 2011 v rozhovoru pro MF DNES exprezident Václav Havel o činech bratří Mašínů, kteří se po uchopení moci komunisty v únoru 1948 dokázali prostřílet z Československa na západ.

Jen Topolánek dal Josefu Mašínovi plaketu

Jen bývalý premiér Mirek Topolánek zatím prolomil toto „tabu“ české politiky, když v únoru 2008 předal ve Washingtonu Josefu Mašínovi čestnou plaketu. Řekl, že ocenění uděluje on osobně, a s nikým ho nekonzultoval. Za své gesto si pak dokonce vysloužil trestní oznámení.

„Je to malý skok pro mě, ale velký skok pro české dějiny,“ reagoval tehdy na ocenění Josef Mašín. Cesta jeho skupiny na Západ, po které zůstalo šest mrtvých, je dodnes předmětem sporů.