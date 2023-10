VIDEO: Vrazi, nebo hrdinové? Češi se na vyznamenání pro Mašíny neshodnou

Útěk bratří Mašínů dělí českou veřejnost už desítky let. Státní vyznamenání jim zatím neudělil žádný z dosavadních prezidentů. Jejich činy naopak v roce 2008 ocenil tehdejší premiér Mirek Topolánek, od kterého obdrželi Plaketu předsedy vlády. O tři roky později, na pohřbu Ctirada Mašína, jim zase ministr obrany Alexandr Vondra udělil vojenské Vyznamenání zlaté lípy.

Při jejich odbojové činnosti a ozbrojeném útěku do Západního Berlína zemřeli celkem dva příslušníci SNB, pokladník Josef Rošický a sedm východoněmeckých policistů. Kvůli smrti jednoho z příslušníků Mašíny nechce vyznamenat ani současný prezident Pavel.

„Nemohu se smířit s tím, že zabili policejního strážmistra Honzátka, který byl omámen a nekladl jim odpor. Záměrně to nazývám vraždou, protože nešlo o žádné úmrtí v boji (při přepadení služebny SNB v Čelákovicích podřízl Ctirad Mašín dýkou chloroformem omámeného a spoutaného příslušníka Jaroslava Honzátka, pozn. red.),“ řekl MF DNES Pavel ještě během loňské kampaně.

„Jako jediní se zmohli na odpor“

Řada lidí s prezidentovým názorem však nesouzní. Jak redakce ověřila v anketě na pražském Andělu, zhruba polovina dotázaných by i přes některé kontroverze a úmrtí během útěku Mašínům vyznamenání udělila. „Dala bych jim ho. Byli jedni z mála, kteří se v té šílené době 50. let zmohli na nějaký odpor. Ti mrtví mi vadí, ale na druhou stranu komunisti zavraždili daleko víc lidí,“ řekla iDNES.cz oslovená seniorka.

Podobně odpovídali i další. „Dnešní doba stále více ukazuje, že si vyznamenání zaslouží. Je ostudou našeho státu, že si neváží takových lidí, kteří svůj život hodlali obětovat za vlast a svobodu,“ kritizoval další senior. Že na útěku zabili několik lidí, by podle něj nemělo vyznamenání bránit. „Válka a boj o svobodu přináší oběti. A Mašínové si to zcela jistě uvědomovali, stejně jako jejich otec Josef, kterého nacisté popravili v Kobylisích,“ doplnil.

Měli by Mašíni dostat státní vyznamenání? celkem hlasů: 982 Ano 14 %(133 hlasů) Ne 85 %(838 hlasů) Nevím 1 %(11 hlasů)

Pro vyznamenání by byla i část mladších respondentů. „Vůči komunismu, se kterým jsme se dodnes pořádně nevypořádali, je potřeba se vymezit. Samozřejmě oběti tam byly, je to nepříjemné. Ale je potřeba se s touto naší historií rázně vypořádat,“ myslí si zase muž středního věku.

Metál za vraždu je moc

Podobně početné jsou však i šiky odpůrců vyznamenání pro Mašíny. Byť třeba s jejich činy často souhlasí, na ocenění od prezidenta to podle nich není. „Respektuji, jak jednali, často ani nemuseli mít na výběr. Ale přesto bych jim státní vyznamenání nedal. Přece jenom je to vražda, i když jim šlo o život. Ale dávat zato vyznamenání je až moc,“ odpověděl jeden z nich.

„Jsou názory, že jsou buď hrdinové, nebo vrazi. Já se přikláním k tomu druhému, mě se to moc nepozdává,“ odpověděla další seniorka.

Kromě bratří Mašínů redakci iDNES.cz zajímalo i to, kdo další by si podle veřejnosti vyznamenání od prezidenta Pavla zasloužil. „Určitě kluci, co bojují na Ukrajině v cizineckých legií,“ argumentoval respondent. Další by zase místo celebrit a veřejně známých tváří ocenili spíše lidi pracující v sociální sféře.