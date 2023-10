Hledání lásky jako závislost? Ze seznamování se stala hra, říká socioložka

V souvislosti s online seznamkami se často skloňuje pojem gamifikace. Můžete vysvětlit, co znamená a jak se projevuje v seznamovacích aplikacích?

Gamifikace znamená, že vývojáři aplikací volně aplikují herní principy do jiných oblastí života, třeba právě do online seznamek. To dnes například stojí za úspěchem Tinderu, protože s jeho spuštěním v roce 2012 přišla zásadní změna seznamovacího trhu. Ze seznamování se stala hra. Na základě svajpování totiž dostáváme dopaminový boost (dopamin je neurotransmiter spojený s motivací a systémem odměn, pozn. red.).

Některé z nejnovějších studií hovoří o tom, že v našem mozku se v tu chvíli odehrávají podobné procesy jako u závislých, třeba na hracích automatech. Může se tedy z hledání lásky stát závislost?

S použitím odborného termínu „závislost“ bych byla opatrná. Abychom mohli hovořit o lékařské diagnóze závislosti, naše chování musí naplňovat různé parametry a přinášet celou řadu omezení, což myslím v souvislosti se seznamkami většina lidí neprožívá.

Markéta Šetinová Studovala sociologii na univerzitě v Oxfordu. V té době se se zabývala sociální psychologií. Jako socioložka zkoumá lásku a seznamování.

Jako psychoterapeutka pomáhá lidem najít a užívat si partnerský vztah.

Založila Institut Moderní láska.

Ale rozhodně jsou seznamovací aplikace vytvořené tak, abychom na nich rádi trávili čas. Že to pro lidi začne být nutkavé, aplikaci pořád kontrolují a tráví na ní hodně času, přičemž a stále čekají, zda se tam neobjeví „někdo lepší“, to se zcela jistě děje. Na terapiích to s klienty řeším. Pojmenováváme to jako „paradox výběru“.

Paradox výběru znamená, že v nás aplikace vytvoří pocit, že na nás čeká neomezené množství partnerů? Jak se to pak odráží na stabilitě vztahů?

Ano, ale ono to tak do jisté míry opravdu je. Seznamky vytváří pocit, že jsou tu tisíce lidí, kteří jsou připravení se s námi setkat. My jsme pak zahlcení možnostmi a těžko se nám pokládá do jednoho vztahu, obtížněji dáváme pozornost pouze jednomu člověku.

Paradox výběru vychází z behaviorální ekonomie a říká, že ve chvíli, kdy máme příliš mnoho možností na výběr, ocitneme se v rozhodovací paralýze. Na druhou stranu každý, kdo se nějaký čas seznamoval online, tak dobře ví, že skutečné procento schůzek a z nich pak vzniklých vztahů, je poměrně malé.

Online se nepřesouvá jen seznamování, ale také komunikace. Není ale nepřetržitá komunikace s druhou osobou a pocit, že odepíše vždy a hned, taky závislost podporující a trochu nezdravá?

To je velká otázka dnešního seznamování. Jak si psát a jak s online kontaktem pracovat. Sama ale věřím, a říkám to i svým klientům, že vztahy se tvoří offline. Online seznamky jsou skvělý nástroj k propojení, rozhodně na nich ale nevytvoříme vztah. Kriticky bych přistupovala i k nadšení, které máme z člověka pouze prostřednictvím online komunikace. Náš mozek má tendenci doplňovat si chybějící detaily fantazií nebo vlastním přáním. Je proto dobré mít kritický přístup k sobě samému. Naše myšlení nás občas svádí k „růžovým brýlím“.

Může tedy díky seznamce vzniknout vztah? Nebo platí stigma, že na těchto platformách se potkávají pouze zájemci o nezávazný sex?

Podle našeho výzkumu si přesně toto myslí 58 procent lidí. A je pravdou, že 42 procent Čechů a Češek, kteří mají zkušenost s online seznamováním, uvádí, že si tam našli někoho jen na sex. Ale podobné procento (40 procent lidí) říká, že si tam našlo dlouhodobý vážný vztah. Internet se stává nejčastějším místem seznámení. I naprostá většina mých single klientů se nakonec seznámí na seznamce.

Seznamování pod taktovkou AI a ChatGPT

Online normy ovlivnily i naše „offline chování“, vytrhly nás z reality. Často si v seznamovacích aplikacích dovolíme věci, které bychom si v reálném světě nedovolili...

Ano, je dobře výzkumně zmapované, že lidé se k sobě v online prostoru chovají hůř. Dovolí si mnohem víc než v osobním kontaktu. Anonymita seznamek navíc svádí k tomu, že není moc velké riziko ztráty reputace. Když nás v online prostoru někdo vyghostuje (přestane komunikovat, pozn. red.), tak se to nikdo nedozví. A tím se toto chování také posiluje. Protože když to někdo udělá mně několikrát za sebou, tak to možná pak začnu dělat taky.

Ghosting ale může být pro někoho dost zraňující…

Je těžké nebrat si ho osobně. Nejlepší strategie ale za mě je trochu přijmout, že k seznamování patří. Brát to tak, že chování člověka dopředu neodhadnu, nebrat to jako svou zodpovědnost a uvědomit si, že když mě někdo vyghostuje, tak to nemusí nutně říkat něco o mně. Anebo může – vypovídá to třeba o nekompatibilitě s druhým člověkem. Hlavní je nebrat ho jako vlastní selhání a rychle přesunout pozornost jinam, třeba k člověku, který má o kontakt se mnou také zájem.

Jak do online seznamování zasahuje kromě gamifikace ještě také umělá inteligence?

Seznamovací aplikace ji používají už delší čas, aby zlepšili párovací algoritmus. Jak přesně propojování (tzv. match) funguje, to je obchodní tajemství, to žádná seznamka samozřejmě neprozradí. Většina z nich se zřejmě na základě našeho chování naučí naše preference a také vnímá reakce uživatelů na náš profil.

Dobrý příklad využití AI u velkých seznamek je třeba funkce „smart photo“ na Tinderu, která za uživatele vybírá nejlepší fotku, na níž uživatelé reagují. Velkým tématem je ale také jak samotní uživatelé seznamek používají umělou inteligenci. Čím dál víc lidí používá ChatGPT ke zlepšení bia nebo vymyšlení první zprávy. Nově také vznikají aplikace, které mají pomáhat trénovat vztahové dovednosti. Otázka ale je, jestli se to skutečně děje a jestli je zdravé zaměřit se na vztahy ve virtuálním prostoru. Ale je to novinka a předpokládám, že v tom ještě nastane obrovský boom.

Jak se tedy k seznamkám v dnešní době postavit zdravě? Abychom se nestali jejich závislým otrokem, ale prostě nám jen dobře sloužily?

Sociální sítě obecně s sebou nesou mnoho dobrého a užitečného, ale zároveň i mnoho problematického a náročného. Myslím, že není dobré být na seznamkách pořád, ale když už tam jsem, tak lidem odepisovat a dávat jim plnou pozornost. Také co nejdřív překlopit psaný kontakt do osobního kontaktu. Celkově mi pak přijde v seznamování dobrá zvídavost a otevřenost – nemít obrovská očekávání.

Asi pětina mužů používá chatGPT v seznamování, například na vytvoření profilu nebo psaní zpráv. Co si o tom myslíte? Využili jste chatGPT na seznamkách? — Markéta Šetinová (@marketasetinova) July 15, 2023

A když člověk cítí, že to, co jste právě jmenovala, nezvládá a vymyká se mu to z rukou, ztrácí pojem o realitě a zacyklí se v kolotoči „svajpování“? Pokud má člověk pocit, že tam tráví až příliš času a už ho to omezuje v reálném životě, tak je to pochopitelně problematické. Když se někdo nedokáže ze seznamky překlopit do reálného setkání nebo to, co vidí na seznamce už úplně zkreslí jeho pohled na potencionální protějšky, tak je určitě dobré to řešit, třeba i vyhledat odbornou pomoc. Obecně si myslím, že lidé by se neměli seznamovat jenom offline nebo online. Měli bychom být otevření všem příležitostem, bez ohledu na způsob, kterým k nám přijdou.

Zvyšování sebevědomí nebo pomsta nejsou dobré důvody

Je to jen záležitost mladých?

Druhou nejrychleji rostoucí skupinou na online seznamkách jsou lidé kolem šedesáti let. Dává to smysl – život se prodlužuje, lidé kolem šedesátky se čím dál víc učí s technologiemi a vztahy je pořád zajímají.

Jsme neustále obklopeni návykovými látkami a zážitky a do hodně z nich se necháme snadněji vtáhnout v náročném životním období, když jsme zrovna hodně zranitelní. Neplatí to u sociálních sítí a seznamovacích aplikací dvojnásob?

Když jsme zranění, tak k seznamkám určitě můžeme tíhnout víc a jít na ně z důvodů, které podle mě nejsou úplně ty nejlepší. Validace, zvyšování sebevědomí, potvrdit si, že je o mě zájem, pomstít se někomu, s kým jsme chodili...

Seznamujeme se dnes převážně online?

Přesun seznamování do online prostoru pozorujeme celosvětově. V Česku zatím nemáme tolik dat na srovnání, tímto tématem se prozatím zabývá jen jeden výzkum, který jsme dělali s Behaviem. Vyšlo nám, že online se seznámilo 22 procent Čechů a spolu se seznámením přes přátele je to nejčastější způsob, jak si najít partnera.

Změnil nějak covid čas strávený na online seznamkách?

Z amerických dat víme, že už rok před covidem byl online nejčastější způsob seznámení v USA. Covid to ještě posílil, protože jediná možnost, jak se seznámit, byla v online světě. Na seznamky šli v tu dobu i lidé, kteří k nim jindy byli docela skoupí. Řekla bych, že covid pouze zvýraznil už tak sílící trend online seznamování.

Jak se tedy dneska seznamovat, co si ze všech seznamovacích aplikací vzít?

Být v seznamování aktivní, ale zároveň otevření, zvídaví a laskaví k sobě i ostatním. A osobně bych chtěla podpořit ženy v aktivitě na seznamkách, aby to vzaly do svých rukou a nebály se třeba i udělat první krok.