Když to nezajiskří. Láska na druhý pohled se děje, lepší vztah nezajistí

Jejich pohledy se setkaly v přeplněném baru a najednou jakoby všechno ztichlo, všichni zmizeli a okolní svět neexistoval. Byli jen ona a on. Zajiskřilo to: ty dva to k sobě neskutečně táhlo. Natolik, že spolu strávili celý večer a nakonec i zbytek života...

Kýčovitý příběh jako z filmu, že? Přesto stále hodně lidí na chemii a na pověstných jiskrách, které při prvním setkání mezi dvěma přeskakují, doposud lpí. Jenže, co když se jiskry, chemie i motýli v břiše jednoduše opozdí? Nebo co když nepřijdou tak intenzivní, jaké jsme je očekávali?

Složení koktejlu lásky Kromě fenyletylaminu objevíme v koktejlu lásky ještě feromony (chemické látky, které si umí vyrábět náš organismus sám a způsobují vzájemnou přitažlivost.) Dále adrenalin a dopamin. Narůstá-li po počátečním zalíbení také sexuální touha, zvyšuje se sekrece adrenalinu, který zesiluje pocity vzrušení a zrychluje srdeční činnost. Zvýšená koncentrace dopaminu pak způsobuje, že se sexuální pocity ještě víc zintenzivňují. Najdeme tu také oxytocin, který se vytváří během orgasmu a kojení.

„Honzu jsem znala delší dobu jako jednoho z tatínků, který vodil své děti ráno ke škole a svého syna odpoledne na fotbal. Potkávali jsme se u školy i na hřišti, často jsme prohodili pár slov a společně fandili. První projevil zájem on a já s nějakým prvním rande či sblížením hodně dlouho otálela. Vlažné a opatrné to bylo ještě dlouho během našeho vztahu, ale on to nevzdal: nosil drobné dárečky s tím, že na kvalitu si musí počkat. Skutečně jsem se do něj zamilovala až asi po půlroce vztahu, kdy jsme se lépe poznali a zjistili jsme, že máme stejné životní hodnoty a podobný pohled na svět. Najednou jsem věděla, že s ním chci být a že jej miluji,“ popisuje čtyřicetiletá Eva s tím, že přestože oba byli v tu dobu single, na začátku tam rozhodně žádná chemie nebyla, i když je její přítel velmi pohledný.

„Prostě jsem ho brala jako známého a vztahu jsem příliš nevěřila, už vím svoje,“ dodala a v podstatě odvyprávěla příběh podobný stovkám jiných v našem okolí.

„Je to vlastně velmi obvyklý jev, který se děje například u zadaných kamarádů, nebo u lidí, jež se X let vnímají pouze jako kamarádi v partě a najednou v sobě najdou zalíbení. Děje se to i v práci, kdy se kolegové na základě určitých konstelací roky vnímají jako kolegové, pak se však více poznávají a jejich vztah se změní,“ komentuje vztahový poradce Karel Chába.

Bez hlavy vs. s rozumem

Ty opojné pocity, které na začátku některých vztahů přicházejí, jsou jako droga a my doslova přicházíme o rozum. Je nám nádherně, máme chuť se smát, na všechny se usmíváme, najednou nic není problém. Jen ulítnout. Může za to látka zvaná fenyletylamin. Ano, akutní zamilovanost má i svůj chemický vzorec. „Jedna z teorií je, že zamilovanost je tu proto, abychom se na sebe silně navázali a abychom si protějšek zidealizovali natolik, že nebudeme vnímat jeho nedostatky,“ doplnil Karel Chába.

Jenže jak se ukazuje, lásku lze spustit i jinak. „Procenta lidí, u kterých nepřeskočila jiskra hned, neznáme. Ale jsou výzkumy, které dokazují, že jiskra ve vztahu vznikla z přátelství. Ta čísla se pohybují mezi polovinou až sedmdesáti procenty. Tam bych předpokládala, že lidé mezi sebou necítili intenzivní sexuální přitažlivost, stali se přáteli a až pak se tam vytvořila atraktivita. Navíc, hodně lidí ani neočekává, že na prvním rande přeskočí jiskra. Je to kolem sedmdesáti procent,“ doplnila socioložka a vztahová terapeutka Markéta Šetinová.

„V podstatě v každém vztahu určitá forma zamilovanosti je, i když třeba naskočí později. Zamilovanost také občas potlačujeme a snažíme se vnímat vztah racionálně, rozumem,“ upozornil Chába s tím, že je to velmi individuální.

Láska pro chemika. Akutní zamilovanost způsobuje fenyletylamin (FEA) – hormon ze skupiny alkaloidů podobný pervitinu. Jeho sumární vzorec je C8H11N.

Láska totiž nepatří mezi základní emoce, ale mezi ty složené. A pokud druhého ze začátku nevnímáme jako partnera, ale jako kamaráda, a pokud ten sytí naše emocionální potřeby, i to může jiskřičky a motýly v břiše nahradit. „Pak už se přátelský vztah může změnit v partnerský s tím rozdílem, že přibude sexualita,“ dodává Karel Chába.

Počáteční chemii vnímá jako přeceňovanou, stejně tak jako Markéta Šetinová. „Nějaká atraktivita, jiskry a chemie jsou důležité, na to se lidé i při seznamování zaměřují. Z mého pohledu však často málo kriticky, protože když je někdo na první pohled zaujme, tak už tolik neřeší, jaký typ vztahu druhá strana chce, nebo jakým je člověkem. Takže atraktivita je důležitá, ale zároveň není jediným faktorem, který zvažovat, když vztah vytváříme,“ upozornila na častou zkušenost.

Už před časem v podcastu NA KAFI připomněla, že spousta lidí dokáže na motýlech v břiše a jiskření při prvních pohledech stavět vztah.

„Jakoby to znamenalo, že když mám s někým silnou chemii, budu s ním mít automaticky funkční a naplněný vztah. Ano, některým to funguje, ale jsou lidé, které přitahují druzí, s nimiž však nejsou schopní navázat dlouhodobý a spokojený vztah. Je třeba pohlížet na chemii jako na spektrum, je třeba rozšířit její význam. Já beru za chemii i to, že je k nám druhý ohleduplný a laskavý a podobně,“ vzkázala už před časem v podcastu NA KAFI.

Pravidelnost randíček i blízkost

Jak si tedy zajistit kvalitní a trvanlivý vztah, i když nepřišel „big bang“, ale my přesto ke druhému začínáme něco cítit a nechceme o něj přijít?

Nenormální stav Zamilovanost je v podstatě nenormální chování , které ve vztahu časem opadá. Když nám na začátku vztahu ostatní říkají, že jsme ztratili hlavu , v podstatě se nemýlí.

, které ve vztahu časem opadá. Když nám na začátku vztahu ostatní říkají, že jsme , v podstatě se nemýlí. Je vědecky prokázáno, že zamilovanost je spojená s částečným zhroucením ega a že se na nějaký čas sklouzneme na úroveň kojenců, kteří ještě nemají vlastní já.

„I to, že se dlouhodobě potkáváme, poznáváme se, zjišťujeme, jakou má druhý osobnost, v nás může vytvořit přitažlivost. Jen nás nejdříve přitahuje intelekt či hodnoty druhého, a až poté nastupuje sexuální přitažlivost. Roli v tom hrají faktory jako blízkost, pravidelné potkávání, možnost se hlouběji poznat,“ poradila terapeutka.

Takže, i když se řadíte do jiskřivého tábora, kde všechno vzalo rychlý spád, není důvod se zneklidňovat. Chybějící motýli v břiše vám stabilnější vztah z rozumu totiž stoprocentně nezajistí.

„Nedá se říci, že vztah, který vznikal na základě rozumu a bez jiskry, bude mít trvalejší charakter. Dokážu si však představit, že vztah vzniklý z přátelství bude stabilní, protože už se dost známe. Samozřejmě to může překvapit ve chvíli, kdy se přátelství překlopí do vztahu a nefunguje to tak, jak jsme si představovali. Na druhou stranu mám pocit, že se lidé lépe poznají a může to fungovat lépe. Je to velmi individuální,“ uzavřela Markéta Šetinová.