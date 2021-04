Češi plánují návrat na špici boje s viry. Epidemie koronaviru není poslední

Po rozdělení Československa Virologický ústav zůstal Slovenské akademii věd a český výzkum se rozptýlil do několika laboratoří po celé republice. Virologie už na svoji tradici nenavázala, a přitom to byl třeba Antonín Holý s pokladem chemikálií v laboratoři organické chemie v Dejvicích, kdo stál za objevem řady antivirotik k léčbě HIV či hepatitidy B. A současná pandemie potvrzuje, že nové viry budou přicházet, a to jak v humánní, tak veterinární medicíně.