Proč covid-19 mutuje a jak na něj fungují vakcíny, prozradí virolog

V poslední době se řeší nové mutace koronaviru. A to hlavně takzvané britské a jihoafrické mutace. První zmíněná umí podle nejnovějších zjištění infikovat buňky a šířit se v populaci zhruba o polovinu rychleji, je tudíž mnohem nakažlivější.

Nedávno se objevila zpráva o takzvané „české“ mutaci. Polský ministr zdravotnictví prohlásil, že v jejich zemi údajně zachytili nakažlivější českou mutaci viru.

Zatím se ukazuje, že vakcíny jsou proti mutacím viru účinné. Jak to bude vypadat do budoucna a kdy by mohl skončit boj s tímto virem, je zatím nejasné. Podle odborníků je očkování jedinou nadějí.

Proč nás právě covid-19 tolik zasáhl a jaké jsou vyhlídky, vám může pomoci objasnit v online rozhovoru virolog Jiří Černý.

Kdo je Jiří Černý

Pregraduální studium absolvoval Jiří Černý na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát obdržel z molekulární a buněčné biologie a genetiky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity za práci ve výzkumu biologie virů. V průběhu doktorského studia se věnoval především virů, které jsou přenášeny klíšťaty a komáry, ale i viru chřipky. Během doktorského studia působil na Biologickém centru Akademie věd ČR pod vedením docenta Daniela Růžka a profesora Libora Grubhoffera.

Po ukončení doktorského studia se věnoval výzkumu viru zika a viru žluté zimnice na Univerzitě v Sao Paulu v Brazílii a výzkumu spirochét způsobujících Lymskou boreliózu na Yaleově univerzitě v USA.

Po návratu do ČR založil vlastní výzkumnou skupinu na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity, která se zabývá výzkumem biologie virových zoonóz (nemocí způsobených viry, jenž schopné infikovat jak zvířata, tak i lidi).

Zajímá se především o genetické změny, které tyto mezidruhové přenosy umožňují, o evoluci virů v nových hostitelích, ale i o vývoj nových metod, které umožní rychlou a spolehlivou detekci takovýchto patogenů přímo v terénu.