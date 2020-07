Od srpna znovu plošné nošení roušek. Ministerstvo varuje před hoaxem

18:49 , aktualizováno 18:49

Ministerstvo zdravotnictví upozornilo na nepravdivou zprávu neboli hoax o tom, že by se od srpna měly začít zase plošně nosit roušky. „Upozorňujeme na nepravdivou a manipulativní zprávu, že od 1. srpna budou opět povinné roušky v celé ČR, a to i venku. Není to pravda. Jedná se o hoax,“ napsalo ministerstvo na Twitteru.