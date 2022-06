V klipu k českému předsednictví se autoři „sekli“ v začátku II. světové války

Mezi historickými milníky jako je okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 či pád železné opony v roce 1989 je začátek druhé světové války datován k roku 1938, a to jak v české, tak i zahraniční verzi.

V české verzi klipu stojí „1938 začátek druhé světové války“ v té zahraniční pak nápis „1938 World War II Erupts In Europe“.

„V obou případech je to chyba. Jednoznačně se oficiálně uvádí začátek druhé světové války 1. září 1939,“ podotýká vojenský historik Eduard Stehlík.

K válce se sice schylovalo už dlouho, přípravou bylo pro nacistického vůdce Adolfa Hitlera zabrání českého pohraničí po Mnichovské dohodě v září 1938, avšak druhá světová válka se váže s napadením Polska německými vojsky v září roku 1939, a to bez oficiálního vyhlášení války. V reakci na tento útok pak vyhlásily Německu válku Francie a Velká Británie.

„Rok 1938 by obstál jedině, pokud by bylo myšleno a uvedeno, odkdy bylo Československo s nacistickým Německem ve válečném stavu, jelikož ten schválila exilová vláda sídlící v Londýně v reakci na Mnichovskou dohodu v polovině září roku 1938,“ podotýká Stehlík. Avšak popisek ve videu zní jasně - začátek druhé světové války.

Přímo na tiskové konferenci na to upozornil redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska. „Neberte to prosím jako hnidopišství, akorát tam máte napsáno, že druhá světová válka začala v roce 1938, tak to možná to ještě stihnete opravit, než se to zveřejní,“ podotkl.

Premiér Petr Fiala či ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek ale nijak nereagovali.