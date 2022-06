Kruh je povedený, ale písmo krkolomné, říká designér. Minulé logo má za lepší

Jak hodnotíte nové logo k českému předsednictví?

Zdá se mi fajn. Kruh nám připomíná jednotu skupiny, trojúhelníkové tvary ostražitost. Vlastně i ochranu před okolím a přitom si uchovává optimistický duch. Kritický jsem k jeho typografické části a kompozici jednotlivých prvků. Každé podobné představení loga navádí k interpretaci současného dění a náš vztah k Evropské unii, ale tolik bych toho po něm nechtěl. Za půl roku ho budeme hodnotit jinýma očima.

Tvoří ho 27 různobarevných prvků, které mají symbolizovat jednotlivé členské země. Podařilo se podle Vás zastoupení zemí důstojně?

Ano. Nikdy to není jednoduchý úkol. Vůbec mi nevadí, že jednotlivé země nejsou rozeznatelné na první pohled. Tvůrci jejich zakódováním do barev vytvořili jednoduchou hádanku.

Prvky ve tvaru střelky kompasu mají podle Úřadu vlády znázorňovat ideál, že Česko bude v následujících měsících navigovat směřování EU. Co říkáte na tento nápad?

Zní mi to spíše jako dobrý nápad na obhajobu. Není nutné to tak šroubovat, ale pomáhá to namířit přemýšlení o logu. Kdyby to nebyly střelky, lidé by si mohli myslet, že to jsou střepy nebo odlesky křišťálu. Anebo taky kvítky. Anebo záře. Za mě je podstatnější, že všechny nás spojuje kruh. To je dobré znamení.

Nové logo je redesignem loga prvního českého předsednictví z roku 2009. Je dobré navazovat, když po našem minulém předsednictví zůstala spíše pachuť?

Nevím, proč navazovat na 13 let staré logo. Doba byla jiná. Ale z mého pohledu bylo tehdejší logo lepší. Rozhodně typograficky.

Mirek Topolánek a logo předchozího českého předsednictví EU2009.cz

Nechybí v logu nějaký výraznější český prvek?

Ne, já myslím, že ta koncovka CZ a datum jsou dostatečně výrazné. Navíc ten nápis bude vždy dostatečně velký, takže myslím že je to dostatečné. Právě v tomto můžeme vidět tu návaznost na předchozí logo, kdy se už tehdy zavedla stejná webová stránka. Naopak si myslím, že tím, že se jedná o EU, není důležité extrémně vyzdvihovat nějaké národní prvky, ale spíše je důležitá jednotnost a celek.

Písmo EU2022.CZ je velice ostré, na tiskové konferenci zaznělo, že připomíná ukrajinské písmo. Proč myslíte, že autoři zvolili tak ostrá písmena?

Tady si myslím, že to autoři s originalitou zbytečně přehnali. Zvolili písmo, které má hned několik výstředních „trendy“ tvarů. Písmena nejsou ani tak ostrá, jako krkolomná, upoutávají pozornost nezvyklým tvarem. Logu to spíš škodí.

Jde logo s moderními marketingovými trendy?

Snaží se. Spojuje současnost s lety zavedenými přístupy. Kouzlo se ovšem ukrývá v kombinaci. A tam je to tak napůl. Velký kus práce je ještě zakleto v aplikaci – ve způsobu práce s logem. Zatím je to ještě obrázek, schopnosti a limity tvůrců se naplno teprve projeví. Nicméně základy tam jsou.