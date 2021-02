Účastníci sněmu stomatologů sundávali roušky. Měli testy, hájí to Šmucler

Sněm se konal v sobotu od deseti hodin v pražském Kongresovém centru. Zúčastnilo se ho osm desítek volitelů, kromě nich byli přítomni i číšníci a další organizátoři. Jak přitom vyplývá z fotografie, kterou redakci iDNES.cz zaslal stomatolog Radek Mounajjed, který mimo jiné stojí za iniciativou Lékaři pomáhají Česku, řada z nich si v průběhu sněmu sundala roušku či respirátor.

„Je to flusnutí do obličeje celému národu. Tady jsou zavřené obchody, lidé nevědí, jestli nezkrachují. Musíme všichni dodržovat to, co se nařizuje, a největší dezinformátor, co tady celou dobu zpochybňuje pandemii, pořádá sněm a není schopný si uhlídat tyto věci. Je to úplně špatný signál do společnosti.,“ uvedl k celé věci Mounajjed. A upozornil, že staronový prezident stomatologické komory patří mezi známé odpůrce restriktivních protiepidemických opatření.

„On je odmítač a kvůli lidem, jako je on, se to dostalo až sem. My jako lékaři bychom měli jít příkladem. Naši kolegové v nemocnicích neví, co mají dělat, špitály jsou přeplněné a my demonstrativně, papalášsky uděláme sněm v kongresovém centru,“ komentoval Mounajjed.

Šmucler celou akci brání. Již poté, co na své sociální sítě umístil poděkování za projevenou důvěry při zvolení prezidentem, dostal otázky na prezenční podobu celého sněmu. „Všichni testovaní, v respirátorech a mnozí očkovaní,“ uvedl v reakci na dotazy na svém Twitteru.

V neděli poté na dotaz iDNES.cz řekl, že pořádat sněm prezenčně vyžaduje zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. „Vláda nám psala, že volby mají proběhnout in personam. Máme zákon o komorách, měli jsme to připravené i online, ale v čem je problém, když jsou dodržená opatření,“ uvedl.

Celá akce byla podle něj hygienicky v pořádku. Mezi jednotlivými stoly byly podle něj více než dvoumetrové rozestupy, jednotliví účastníci měli navíc negativní antigenní test. „Sněm trval přes šest hodin, ti lidé se směli najíst a napít jen u svého stolu. Nevydržíte šest hodin nejíst a nepít, nebyla tam žádná přestávka,“ dodal Šmucler.

„Není žádná vyhláška, že s negativním testem můžete jít na nějakou akci,“ míní však Mounajjed. „Antigenní test má určitou chybovost, ani za jiných podmínek není možné se jím prokazovat,“ upozornil.



Šmucler věc označil za udavačství. „Já vím, že pan Mounajjed je kamarád (epidemiologa Romana) Prymuly a dělá s ním obchody, ale tohle je opravdu nechutné,“ řekl.

Redakce iDNES.cz oslovila i pražskou hygienickou stanici, do vydání článku však, i přes opakované urgence, nereagovala.

„Existuje vládní nařízení, jak se taková věc může organizovat, a to najdete na serveru vlády,“ řekl však bez dalších podrobností k věci Šmucler.

Roman Šmucler @smucler Byl jsem zvolen už v prvním kole prezidentem ČSK na roky 2021-2025. Největší rozdíl za mnoho let. Je to ocenění celého týmu. Stomatologové odvážně oceňují, když se problémy řeší. Moc děkuji za důvěru! https://t.co/TTXMpYDKhd oblíbit odpovědět

Funkci Šmucler obhájil již v prvním kole

Šmucler v sobotu obhájil svou pozici prezidenta České stomatologické komory hned v prvním kole. Získal 59 z celkem osmdesáti hlasů. Jeho protikandidáti, majitel firmy Herbadent Pavel Smažík a majitel a lékař stomatologického centra v Příbrami Jiří Hrabák, získali třináct a osm hlasů.

Šmucler byl na jaře členem krizového štábu pro řešení epidemie. Nominovala ho do něj TOP 09. Nyní však čelí kritice za své kontroverzní výroky týkající se protiepidemických nařízení. Je třeba jedním ze signatářů říjnové výzvy skupiny lékařů, aby vláda zrušila drastická opatření, která podle nich ohrozila lidi víc než nemoc samotná.

Pod textem je také podepsán například kardiochirurg Jan Pirk nebo psychiatr Radkin Honzák. Tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula, který o post přišel poté, co sám omezení nedodržel, v reakci tehdy uvedl, že je přístupem signatářů znepokojen a že nikdo z nich epidemiologii nerozumí.

Někteří Šmuclerovi kolegové ho pak vyzvali, aby přestal, jak to oni viděli, zneužívat pozice prezidenta stomatologické komory pro šíření osobního názoru a aby se zdržoval mediálních projevů. Podle nich jeho vystupování poškodilo komoru i zubní lékaře.