Nebudu se hádat. Šmucler odešel uprostřed debaty s Flegrem o covidu

„Když to necháme rozjet, ekonomické dopady budou ještě horší a budeme se z toho vylízávat ještě deset let,“ uvedl Flegr v úterním vydání pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS.

Pokud jde o další opatření, podle Flegra už včera bylo pozdě. „Mělo by se začít s distanční výukou a žákům zařídit neomezená data, aby nepobíhali po obchodních centrech. Když nikoho nenakazí, další měsíc dostanou data zas,“ pokračoval Flegr. Dodal také, že pravidlo „3R“ (nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat dostatečné rozestupy), nestačí.

S tímto názorem ale Šmucler nesouhlasí. „Ty prognózy nevypadají dramaticky. Děsit lidi není na místě,“ řekl. „Není to exponencionální růst, je to ještě vyšší. Roste to šíleným způsobem,“ oponoval mu Flegr. V tuto chvíli Šmucler beze slova opustil záběr.

„Byl jsem překvapen, že se mám na Primě po debatě o Prymulovi hádat s profesorem Flegrem. Hádat se v tuto chvíli nechci. Svoje jsem řekl k situaci a ministrům. Pak jsem šel,“ napsal potom Šmucler na svůj facebookový účet. Podle kameramana CNN Prima NEWS ale k jeho odchodu přispěl i fakt, že nastaly technické potíže.

„Zavřít děti doma u mobilů a říkat tomu boj proti nemoci? Desetitisíce mrtvých? Strašit penzisty, aby je trefil šlak? Takovou diskusi prostě lékař připustit nemůže. Dělejte si show, ale beze mně,“ dodal.

Flegr zveřejnil v srpnu na svém blogu předpověď dalšího vývoje pandemie v ČR a varoval před extrémním nárůstem nových případů koronaviru. V Rozstřelu na iDNES.cz už před dvěma týdny uvedl, že musíme brzy očekávat až 4 tisíce nakažených denně.

V úterý 8. září denní nárůsty potvrzených případů koronaviru poprvé překonaly tisícovku, minulou středu dva tisíce a ve čtvrtek tři tisíce. Tehdy laboratoře zaznamenaly 3 128 pozitivních testů, dosud nejvíce za jeden den. V pondělí nicméně přibylo „jen“ 1 476 nových případů, tedy asi o pětistovku víc než v neděli.

Šmucler: Spolupráci s Vojtěchem jsem oceňoval

„Oceňoval jsem spolupráci s minulým ministrem,“ pochválil zároveň Šmucler bývalého šéfa rezortu zdravotnictví Adama Vojtěcha. Myslel podle něj na pacienty a připravoval vynikající zákony.

„Je škoda, že to neměl šanci dotáhnout,“ myslí si. Zná se ale i s Vojtěchovým nástupcem Romanem Prymulou. „Pan profesor řídí tuhle epidemii od začátku, takže nečekám žádné velké změny,“ řekl v pořadu Šmucler s tím, že je ale třeba řešit spoustu dalších věcí. Na covid se za pár měsíců zapomene, soudí.

Šmucler už dříve kritizoval třeba chytrou karanténu. „Česká republika se v tuto chvíli promořuje velmi intenzivně, za což jsem osobně rád. Důvod, proč promoření brzdit, je ve chvíli, kdy se vám začnou plnit jednotky intenzivní péče, kdy nemocnice nestíhají. Nic takového v Česku není,“ řekl v srpnu.