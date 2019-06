Češi zbožňují šmírování sousedů. Do cizích oken se dívá každý třetí

Češi se rádi dívají do oken svých sousedů. Podle průzkumu Českého národního panelu se k pozorování lidí v oknech přiznává 38 procent lidí. Víc než třetina obyvatel Česka se tak ráda podívá, třeba jestli mají lidé ve vedlejším bytě novou televizi, někteří se rádi podívají i na intimní scény.

K pozorování intimit se přiznala menší část respondentů. Převlékání sleduje 19 procent lidí respondentů, na sex sousedů se skrz okna podívalo šest procent dotazovaných. I když jde bezpochyby o neslušné chování, o sexuální úchylku se podle sexuologů jedná jen v malém množství případů.

Ne každý, kdo se dívá do oken, je deviant

„O voyeurismu jako o deviaci mluvíme tehdy, když je to preferovaný způsob sexuálního uspokojení,“ vysvětlil pro iDNES.cz sexuolog Petr Weiss. V některých případech může úchylka dokonce přerůst až do fáze, kdy se voyeur bez pozorování druhých při intimních chvílích, nedokáže vzrušit vůbec.

„Voyeur nesleduje nikdy vlastní manželku klíčovou dírkou v koupelně. Ke vzrušení potřebuje anonymní objekty,“ popisuje podstatu sexuální úchylky Weiss. Odbornou pomoc by měli lidé vyhledat především v případě, kdy jim začne problém zasahovat do jejich osobního života.

„Pokud se někdo někomu jednou za čas podívá do okna, o prohřešek proti právu nejde,“ vysvětlil pro iDNES.cz policista z mravnostního oddělení.

Situace by ovšem mohla vygradovat, pokud by bylo sledování soustavné, případně pokud by si k němu někdo vzal třeba fotoaparát, nebo kameru. Chování by mohlo přerůst v extrémním případě až v nebezpečné pronásledování, které se už kvalifikuje jako trestný čin. „Nejsnadnější obrana jsou záclony a obezřetnost,“ doplnil policista s tím, že je samozřejmě v závažných případech na místě, obrátit se na policii.

„Celých 69 procent populace v našem dotazníku uvedlo, že používá stínicí techniku i mimo slunečné dny, aby chránilo svoje soukromí,“ říká Filip Šimara, obchodní ředitel společnosti Climax. Přesto ze statistiky vyplývá, že do soukromí je vidět 44 procentům lidí.

Praha bez soukromí

Vůbec nejhorší situace je ve velkých městech. Tabulkám dominuje Praha, kde se k pokukování do soukromí za oknem přiznalo 43 procent lidí. Do cizího bytu se tak podle statistiky podívalo zhruba půl milionu obyvatel hlavního města. Ochraně soukromí moc nepomáhají vysoké domy kolem ulic. Z jednoho místa je totiž snadno vidět do několik různých bytů. Nejméně naopak nakukují sousedům do soukromí obyvatelé severní Moravy a Slezska.

Šmírování přiznává čtyřicet procent mužů. U žen je to 36 procent, tedy o čtyři procenta méně. Nazírání do soukromí ostatních přitom klesá podle průzkumu s věkem. Zatímco ve věkové skupině od 18 do 29 let se k němu přiznalo 49 procent lidí s přibývajícím věkem se zájem o cizí soukromí snižuje. Mezi lidmi nad šedesát let se do cizích oken dívalo 30 procent respondentů.