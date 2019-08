Otroku, pošli výplatu. České studentky si našly na internetu novou obživu

Muži, kteří dle sociologů mají sexuální úchylku, se rádi nechají „potrestat“ tím, že místo aby jim jejich finanční domina kapesné vyplatila, koupí si raději třeba kabelku. Redakce iDNES.cz absurdní fenomén, kvůli kterému se mladé ženy dokonce začaly sdružovat, zmapovala a shromáždila příběhy několika domin.



„Hezké ráno, otroci. Začněte svůj den správně a pošlete mi peníze, abychom mohly jít s další dominou na snídani,“ píše se v jednom z příspěvků na specializovaném serveru pro finanční otroky a otrokářky.

Značkové boty, oblečení, opulentní snídani, ale i luxusní dovolenou platí finanční otroci svým virtuálním dominám. Ty se nabízejí na specializovaném webu.

Zpravidla ženy zde inzerují, za co chtějí ten den utrácet, a čekají, kdo z movitých mužů jim pošle peníze. Těch, kteří chtějí své finance nenávratně a bez nároku na hmatatelnou protislužbu poslat na účet neznámých žen, jsou na serveru tisíce. Někdy platí za snídani, někdy za nové oblečení, ale i za luxusní dovolenou. Na mezinárodním webu se často pohybují Česky. Touto „brigádou“ si přijdou i na desítky tisíc korun měsíčně.



A často to vede k navazování svérázných dlouhodobých vztahů. „Ke studiu na vysoké v Brně jsem si začala přivydělávat v kavárně. Jenže potom jsem skrz seznamovací aplikaci Tinder dostala zprávu, která mi proměnila život, i když jsem ji na začátku považovala za vtip nebo podvod,“ říká studentka Martina.

Oslovil ji muž z Anglie se zvláštní nabídkou. Bude jí posílat peníze, které mu bude spravovat, velkou část si ale může nechat. Chce se stát jejím finančním otrokem.

Vysokoškolačky, samoživitelky

V Česku se rodí komunita žen, které mezi sebou sdílejí své zážitky z finanční dominance a tipy na to, jakým způsobem své otroky trestat.

„Nefungujeme na klasických sociálních sítích, snažíme se udržet co největší anonymitu. Pravidelně spolu však komunikujeme,“ popisuje studentka Natálie s tím, že mezi dominami jsou většinou studentky vysokých škol, menší část tvoří matky samoživitelky. Jejich česká komunita má něco kolem stovky členek.

Natálie studuje ekonomii, finanční otrok ji oslovil přes Instagram. Část peněz, které od něj dostává, investuje na burze. „Je to něco, o co se zajímám. Takže se učím investovat, vydělám si a David, můj otrok, z toho má uspokojení.“ Podle ní se submisivní muži vyžívají v tom, když nad nimi a jejich financemi má kontrolu mladá, atraktivní žena. A to navíc taková, kterou nemohou mít. Například i kvůli velké vzdálenosti mezi oběma stranami.

Pro české sexuology je tato sexuální úchylka stále trochu záhadou. „S tímto tématem se v mé klinické ambulanci nijak nesetkávám,“ řekla například česká sexuoložka Hana Fifková. A stejné reakce mají i další čeští odborníci na sexuální tematiku. Probádanější je svět finanční dominance v Británii, USA a Kanadě. „Často je to tak, že lidé, kteří mají velkou moc v práci, doma nebo ve své komunitě, mají nutkání být kontrolováni alespoň v jedné složce života někým jiným,“ vysvětluje kanadská sexuoložka Jess O’Reillyová ve své publikaci The New Sex Bible.

„Sexuální fetiš nemusí nutně vyžadovat sexuální aktivitu jako takovou. Sex dodává člověku pocit uspokojení, a to stejné může někomu dodávat sexuální dominance a otroctví,“ dodává s tím, že i tato záliba může být zcela neškodná, ale i značně problematická. Záleží jen na tom, jak moc se obě strany rozhodnou nechat finanční otroctví zasáhnout do svého života.

Když zlobí, zkrátím mu kapesné

Redakce iDNES.cz zjistila, že výjimkou není ani to, když na účet neznámé ženy podobně zatížení muži odešlou celou výplatu.



„Jsme domluveni tak, že mi pravidelně chodí jeho výplata. Zpět mu odesílám kapesné. Pokrývá z něj nejnutnější výdaje. Když se chová dobře, pošlu mu i něco navíc. Když mě ale rozzlobí, můžu mu na kapesné sáhnout,“ popisuje Martina. Část peněz si však nechává. „Liší se to, pravidelně si ale přijdu na víc jak dva tisíce liber měsíčně.“

Svůj nynější protějšek už poznala na speciálním serveru, který otroky a dominy propojuje. Nejprve na síti hledala někoho, kdo jí zaplatí šaty na ples. Z prvotního placení dárků se stal mnohem propracovanější vztah.

„Pravidelně si voláme. Můj obličej mu odhaluji, jen pokud mám zrovna náladu. Bavíme se spolu hodně otevřeně o mém sexuálním životě a o tom, co zrovna s přítelem praktikujeme,“ přibližuje Martina. Zároveň si společně procházejí, co její otrok daný den koupil a kolik ho to stálo.

Pokud překročí rozpočet na daný den, přijde trest. „Tresty se liší, od ponižujících nadávek až po snížení kapesného na další týden. Když mu sáhnu na peníze, dostane se skoro do stavu extáze,“ dodala Martina.