Věřím, že žalobce trestní stíhání kvůli Čapímu hnízdu zastaví, řekl Babiš

Dotaci ve výši 50 milionů korun prošetřuje policie už několik měsíců. Peníze podle premiéra Farma vrátila, i když na ně měla nárok. Babiš tím chtěl prý dokázat, že je to celé nesmysl.

„Je to jen kauza, kterou udělala média a nejsou k tomu důkazy. Je to totální nesmysl, žádný podvod nebyl a ani být nemohl. A já doufám, že justice rozhodne v můj prospěch, protože pak budu věřit, že tady máme spravedlnost. Navíc by měla by platit presumpce neviny,“ opakoval stále dokola známou obhajobu premiér Babiš a pak začal citovat definici presumpce neviny z internetové encyklopedie Wikipedia.



Lhůta pro rozhodnutí skončila na konci srpna. Pražské státní zastupitelství pravděpodobně v pondělí zveřejní, jak v kauze rozhodlo. Pokud by obžalobu soudu podalo, Babiš by z čela vlády neodešel.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch může podle trestního řádu rozhodnout více způsoby. Kromě podání obžaloby může také trestní stíhání zastavit, nebo postoupit případ jinému orgánu.



Případ „Čapí hnízdo“

Problémem je sporná dotace z roku 2008, kdy se na konci předešlého roku měnilo vlastnictví firmy a poté se měnilo ještě několikrát.

Stíhání čelí kromě premiéra i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Policie navrhla jejich obžalobu v polovině dubna.



„To, že do toho zatáhli moji rodinu, moje děti, ženu, to je hrozná prasárna,“ komentoval také v televizním pořadu premiér Babiš. Že ale Farmu Čapí hnízdo vlastnili v době přijetí dotace jeho dospělé děti a bratr jeho partnerky, řekl sám ve Sněmovně v roce 2016.



Andrej Babiš je obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie od října 2017. Hrozí mu až deset let vězení.