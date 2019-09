PŘEHLEDNĚ: Co bude dál? Otázky a odpovědi v kauze Andreje Babiše

1 Je potvrzeno, že státní zástupce rozhodl o zastavení stíhání Andreje Babiše a dalších?

Ne. Oficiálně tuto informaci zatím nikdo z Městského státního zastupitelství nepotvrdil. „Do skončení tohoto navazujícího procesu a následného administrativního zpracování se k obsahu konečného rozhodnutí nebude Městské státní zastupitelství v Praze vyjadřovat,“ uvedl mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.

Informace o tom, že Šaroch rozhodl tímto způsobem, pochází pouze ze zdrojů Deníku N.

Podle Cimbaly nicméně trestní stíhání v současné chvíli zastaveno není. A nebude do té doby, dokud všem zúčastněným v kauze Čapí hnízdo oficiálně nepřijde usnesení o zastavení trestního stíhání.

2 Je rozhodnutí Jaroslava Šarocha finální?

Ne. Státní zástupce Šaroch vypracoval koncept rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo, ten však musí ještě schválit vedoucí státní zástupce, tedy šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím.

To ostatně potvrdilo i samotné zastupitelství: „Dozorový státní zástupce předložil konečné rozhodnutí ve věci v mediálním prostoru označované jako ‚kauza Čapí hnízdo‘, v jehož rámci změnil svůj původní právní názor na posouzení věci,“ uvedl v tiskové zprávě Cimbala.

3 Kdo ještě bude rozhodnutí Jaroslava Šarocha posuzovat?

Nyní je na tahu šéf Městského státního zastupitelství v Praze Marin Erazím.

„S konečným rozhodnutím se v současné době seznamuje vedoucí státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze, který se bude mimo jiné zabývat otázkou, zda je tato změna zákonná a důvodná, respektive zda je zákonné a důvodné předložené rozhodnutí,“ uvedl Cimbala.



„S ohledem na to, že státní zástupce teď předložil rozhodnutí, které se s dříve sdělenými právními názory neztotožňuje, je na místě, aby se vedoucí státní zástupce zabýval otázkou, zda tato změna je důvodná. Jestli vyplývá ze zjištěných skutečností, ze spisového materiálu a zda je tedy samotné rozhodnutí zákonné a důvodné,“ doplnil Cimbala pro iROZHLAS.cz.



4 Jedná se o klasický postup?

Ano. Státní zástupci mezi sebou mají podřízenost a nadřízenost. Vedoucí státní zástupce odpovídá i za chod státního zastupitelství, tudíž je na místě, aby se s rozhodnutím seznámil.

Erazím by se mohl ztotožnit se stanoviskem Šarocha. Mohl by mu však také vrátit věc s požadavkem, aby některé podrobnosti doplnil. „Je také možné, že se budou jejich právní názory rozcházet a v tom případě by například vedoucí státní zástupce mohl uložit dozorujícímu státnímu zástupci, aby se zabýval jiným právním názorem. Ale záleželo by pak na samotném dozorujícím státním zástupci, jak by se s tímto vyrovnal a dál postupoval,“ uvedl pro iDNES.cz Cimbala.

Jak dlouho bude trvat, než Marin Erazím vydá stanovisko, není jasné. Podle mluvčího bude muset prostudovat celý spis, který má přes 20 tisíc stran. Může jít tedy o týdny až měsíce.



5 A co nejvyšší státní zastupitelství?

Do věci ovšem může zasáhnout také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten může do tří měsíců od nabytí právní moci rozsudku říci, že případné zastavení trestního stíhání ruší.

„Ve chvíli, kdy by rozhodnutí opustilo MSZ v Praze a bylo by doručováno soudu, nebo účastníkům, tak by od nabytí právní moci daného rozhodnutí běžela lhůta ke zrušení tohoto pravomocného rozhodnutí, což je pravomoc nejvyššího státního zástupce,“ popsal mluvčí. Zrušení rozhodnutí by se mohlo týkat jakéhokoliv pravomocného rozhodnutí, které z Městského státního zastupitelství vzejde.

6 Jak ještě mohl státní zástupce rozhodnout?

Státní zástupce Jaroslav Šaroch mohl rozhodnout více způsoby.

Mohl podat obžalobu k soudu a to s tou právní kvalifikací, kterou mu navrhla policie. Tedy dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Obvinění čelí premiér od října 2017 a hrozí mu až deset let vězení.

Variantou byla také změna kvalifikace kauzy na neúmyslný trestný čin. V tom případě by případ Čapí hnízdo byl promlčen, jak napsal před nedávnem web Neovlivni.cz.

Státní zástupce mohl také říct, aby policie na případu ještě pracovala. A k tomu by mohlo dojít právě tehdy, pokud by obhájci předložili nové důkazy, které by bylo nutné ještě prověřit.

V zákoně je devět různých důvodů, které by mohly vést k zastavení trestního stíhání. „Například jde o situace, kdy vyjde najevo, že se stíhaný skutek vůbec nestal, nebo že skutek není trestným činem či není prokázáno, že ho spáchal obviněný,“ uvedl mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.

7 O co v kauze jde?

Problémem je sporná dotace z roku 2008, kdy se na konci předešlého roku měnilo vlastnictví firmy a poté se měnilo ještě několikrát.



Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila. Do dokumentu o vrácení peněz si společnost nechala včlenit větu, že vrácení peněz podle ní neznamená, že by porušila podmínky dotace.

8 Kdo je stíhán?

Stíhání čelí kromě premiéra i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Policie navrhla jejich obžalobu v polovině dubna.



Kvůli dotaci na stavbu farmy je obviněn i premiérův syn Andrej, jeho případ policie vyloučila k vlastnímu řízení. Andrej Babiš mladší žije dlouhodobě v zahraničí společně s první manželkou současného českého premiéra.

9 Jak se k případu vyjadřuje Babiš?

Babiš v pondělí před novináři konstatoval, že v Česku existují už třicet let nezávislé soudy a presumpce neviny je jedním z pilířů právního státu. „Pokud někdo ovlivňoval státního zástupce, tak to byli demonstranti na Václavském náměstí,“ dodal. Státní zastupitelství podle něj pracuje pod tlakem médií a různých zájmových skupin.



„Moji advokáti ani já sám nemáme žádné stanovisko. Nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval. Takže já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl. Asi je to nějaký normální proces, a jak jsem se dozvěděl z médií, tak pan státní zástupce to postoupil nadřízeným a ještě to bude mít nějaký proces. Takže já vlastně nemám co komentovat,“ řekl Babiš.



Premiér dlouhodobě tvrdí, že pokud by v politice nebyl, kauza by neexistovala.



10 Může kauza Čapí hnízdo ohrozit vládu ANO a ČSSD?

Ne. Andrej Babiš naposledy v rozhovoru pro FTV Prima uvedl, že z čela vlády neodešel a zůstal by premiérem i v případě, že by byl obžalován.

Problém by to nebyl ani pro ČSSD. „Od začátku jsme říkali, že celá kauza pana premiéra může skončit obžalobou, ale současně jsme řekli, že tím zlomovým okamžikem je prvoinstanční odsouzení,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro Právo šéf strany Jan Hamáček.

„Trestní stíhání premiéra zatěžuje vládu a pokud by se státní zástupce opravdu rozhodl stíhání zastavit, tak by problém skončil a ta zátěž by zmizela,“ reagoval Hamáček v pondělí. Zátěží pro koalici ČSSD a ANO bylo podle něj stíhání premiéra Babiše zejména ve vypjatých chvílích.

„Ještě to není hotovo. Jsem zvědav, jakým způsobem to bude odůvodněno,“ řekl Hamáček k návrhu žalobce Šarocha zastavit stíhání Babiše.