Být předsedou Ústavního soudu znamená ještě větší zámek na pusu, říká Baxa

„Ústavní soud mi připomíná loď, která pluje a mění posádku během plavby a po dvaceti letech i kapitána, kormidelníka,“ uvedl Baxa.

Svůj úkol vidí v tom, aby se loď nepotopila, neztratila kurs a aby Ústavní soud posílil vysokou důvěru veřejnosti, kterou má. Chce, aby byl srozumitelnější a jak se dnes říká „uživatelsky přívětivější“.

„Nebude přešlapovat a míchat se do role jiných ústavních institucí,“ řekl Baxa. Na druhou stranu, když bude třeba, nesmí se podle něj bát zasáhnout, pokud půjde o jeho kompetenci. Chce, aby na Ústavní soud bylo spolehnutí a všichni mohli v klidu spát.

„Každý další předseda Ústavního soudu, mě nevyjímaje, už bude muset tu svou roli pojmout civilněji,“ řekl novinářům.

Pomohlo mu, když odmítl Zemanovu nabídku

Baxa se svěřil, že je rád, že před lety nepřijal nabídku bývalého prezidenta Miloše Zemana, který mu nabízel, za jakou cenu se už dříve mohl stát předsedou Ústavního soudu.

„Jsem rád, že se to nestalo. Pomohlo mi to, soudcovsky mi to pomohlo. Pochopitelně mě to nějak osobně upevnilo a posílilo, když jsem odmítl podílet se na tom, co chtěl bývalý prezident Zeman a zpronevěřit se jak vlastní soudcovské nezávislosti, tak i roli předsedy Nejvyššího správního soudu, když on se opravdu domáhal zasahování do soudních rozhodování,“ prohlásil Baxa, který dříve vedl Nejvyšší správní soud.

Už dříve před poslanci přirovnal vyjádření tehdejšího prezidenta Zemana o tom, jak by měl soud rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory, k výměnnému obchodu. Zeman mu při soukromých hovorech opakovaně naznačoval, že by se mohl stát předsedou Ústavního soudu.

Výběr Ronovské prezident s Baxou konzultoval

Nový šéf Ústavního soudu řekl, že s ním prezident Petr Pavel konzultoval výběr Kateřiny Ronovské jako místopředsedkyně Ústavního soudu.

„Konzultoval a myslím, že se výběr povedl,“ řekl Baxa. Ronovská uvedla, že se o své roli dověděla před několika dny. K tomu, že si ji prezident Pavel do funkce vybral, podle ní přispělo to, že je žena.

„Dovedu si představit, že manažerské zkušenosti mám a budu se je snažit využít,“ řekla Ronovská. „Jsem poctěna, na druhou stranu je to obrovská výzva. Budu se s ní muset vyrovnat a doufám, že ji zvládnu,“ dodala.