Baxa: Soudit emigranty? Odmítnout nešlo. Soudce musí respektovat zákon

Nový předseda Ústavního soudu Josef Baxa krátce po nástupu do funkce čelí nařčení, že v minulém režimu mohl rozhodovat v případu nedovoleného opuštění republiky. „Stále si myslím, že to žádný problém není. Jedinou cestou by tehdy bylo nesoudit,“ vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Baxa, který chce udržet důvěryhodnost instituce a vydávat rozhodnutí srozumitelná běžným občanům.