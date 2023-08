Kdo dokáže znásilnit, dokáže i bojovat, odsoudil Zeman Ukrajince přítomné v ČR

Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu v rozhovoru pro CNN Prima News zkritizoval přítomnost bojeschopných Ukrajinců v České republice, a to v souvislosti s několika případy kriminality, kterým věnovala místní média širokou pozornost. V některých případech, kdy dostali povolávací rozkaz, ale do armády nenastoupili, by dotyčné jedince nazval dezertéry.