Bavorsko ruší výjimku pro lidi z Česka, čeká je aspoň pětidenní karanténa

Výjimka bude kromě tranzitu platit také pro mezinárodní dopravu, malý příhraniční styk, návštěvy nejbližší rodiny nebo střídavou péči o dítě.



MZV ČR @mzvcr ⚠️ Od pondělí 9. 11. ruší Bavorsko pro občany ČR výjimku pro cestování s negativním testem. Nově bude povinná 10denní karanténa, kterou lze po 5 dnech ukončit negativním testem. oblíbit odpovědět

Německo zařadilo Česko od 25. září mezi rizikové oblasti. Návštěvník, který nemá výjimku a neprokáže se negativním testem na covid-19, musí na 14 dnů do karantény.

Čeští pendleři mají výjimku od bavorské vlády, ale od 23. října platí v Bavorsku povinnost nechat se jednou za týden otestovat. Pro zahraniční pracovníky jsou testy bezplatné, hradí je bavorská vláda.

S bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem ve středu jednal český premiér Andrej Babiš (ANO). Kromě pomoci v podobě 100 lůžek intenzivní péče, kterou Bavorsko nabídlo, mluvili i o přeshraničním styku.

„Vylučuji, že by mohlo dojít k uzavření hranic,“ řekl Babiš. Ani podle Södera to není v plánu. „Učinili jsme celou řadu důležitých kroků, která mají rozšiřování pandemie zabránit. Jde nám především o to, abychom zachovali funkční ekonomiku, hospodářské podniky, školy a mateřské školy,“ poznamenal bavorský premiér.

„Dobré je, že otevřené hranice jsou na obou stranách doprovázeny analogickými a velmi podobnými opatřeními. Pro nás je důležité, aby i lidé z Česka mohli přijíždět. Máme celou řadu zaměstnanců z Česka, kteří pracují zejména ve sféře ochrany zdraví a medicíny,“ dodal Söder.



Babiš mu také poděkoval za to, že bavorská vláda hradí testy pro zahraniční pracovníky.