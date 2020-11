Nových případů covidu opět přibylo méně, je jich přes 11 tisíc

6:30

V pátek v Česku přibylo 11 549 nově nakažených koronavirem. Proti čtvrtku je to pokles zhruba o 1 700 případů, proti minulému pátku asi o dva trisíce. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Do nejnovější bilance obětí přibylo v sobotu ráno od páteční večerní aktualizace dat dalších 42 úmrtí, celkový počet zemřelých s covidem-19 se tak zvýšil na 4 526.