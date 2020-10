Testování na bavorské hranici odhalilo covid u tří procent českých pendlerů

„Testy zamezují dalšímu šíření nákazy,“ řekla zemská radní Rita Röhrl.



Připomněla, že většina z 48 pozitivně testovaných pracuje ve firmách v okresu Regen. Někteří jsou zaměstnaní i v okolních okresech.

Röhrl je přesvědčena, že důsledné testování může zamezit dalšímu šíření v rané fázi nemoci.

„Jelikož počty nakažených v sousední České republice stále rostou, chtěli bychom v testování pendlerů setrvat. S ohledem na týdenní nárůst infikovaných více než 560 osob na 100 tisíc obyvatel v okresu Klatovy je důležité testovat i nadále,“ zdůraznila zemská radní.

Je pro ni důležité, aby byly testy nabízeny zdarma, protože nikdo nechce zatěžovat firmy nebo zaměstnance víc, než je nutné. Zemská radní momentálně doufá, že by mobilní testovací stanice mohla být nahrazena stálým zařízením.

A co následovalo po pozitivním testu? Podle koordinátorky česko-bavorské spolupráce Simony Fink ze Zemského úřadu v Regenu, který testování Čechů financuje, infikovaní pendleři zůstanou v karanténě a oznámí to zaměstnavatelům. „Myslím, že nikdo si to nedovolí zatajit,“ uvedla Fink.

Otestovat se nechali jen ti bezpříznakoví

Odhadla, že výsledkem testování bude obezřetnější přístup německých podnikatelů, kteří pendlery zaměstnávají. „Pendleři budou muset mít častější testy, které budou zaměstnavatelé požadovat třeba každý týden. Někteří podnikatelé už je požadují nyní, většinou je platí,“ sdělila Fink.

Podle ní ale testy rozptýlily obavy některých místních, že každý třetí pendler bude pozitivní, což jsou výsledky testování v Česku.

„Tato obava se sice rozptýlila, ale na druhou stranu se nechali testovat jen ti bezpříznakoví, kdyby se nechali otestovat všichni, čísla by byla zřejmě vyšší,“ odhadla Fink.

Některé podniky už ubytovávají pendlery v Německu

Podle ní se bude v příštích týdnech testovat dál, ale ne každý den, třeba jen dva dny po víkendu. „Jeden den dopoledne pro ty, kteří jedou na ranní směnu a druhý den odpoledne pro ty, kteří jedou na odpolední, o tom se ale bude teprve rozhodovat,“ popsala Fink.

Není vyloučené, že stále více podnikatelů začne pendlery ubytovávat v Německu. „Zůstanou zde třeba dva týdny, aby se v zasaženějším Česku nenakazili. Pak pojedou na dva týdny domů a po negativním testu se zase vrátí do práce. Sehnat pokoj nebude problém, protože hotely a penziony jsou tu poloprázdné,“ sdělila Fink, podle níž některé podniky, nemocnice a sociální služby už ubytování poskytují i platí.

Důvod je jednoduchý. České pendlery nutně potřebují. Třeba v nemocnici ve Zwieselu je 11 ze 46 lékařů z České republiky.