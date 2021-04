Bartoš chce jít za Zemanem, zajímá ho jeho názor na rozpuštění Sněmovny

O schůzku na Hradě chce Bartoš usilovat, protože se na tom shodl poslanecký klub. To, že chtějí Piráti rozpuštění Sněmovny, není nová myšlenka. Naposledy o tom Bartoš mluvil v pondělí po jednání s politiky ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Rozpuštění Sněmovny považuje za lepší variantu, než vyslovení nedůvěry kabinetu.

„Jako první krok se pokusíme vyvolat předčasné volby hned poté, co Senát schválí volební zákon a ten bude podepsán prezidentem. Podle nás je to jediná správná možnost, která umožní znovu rozdat politické karty,“ řekl Bartoš. Pokud by Sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě, Piráti a hnutí STAN by kabinet nepodpořili.

Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, pokud Babiš do pátku sám nepožádá o hlasování o důvěře. Podle šéfa ODS Petra Fialy má Babiš tento týden na to, aby o důvěru Sněmovnu požádal.



Babiš odmítl žádat o důvěru i předčasné volby, pčo rozpuštění Sněmovny nejsou hlasy

Babiš to v pondělí po jednání vlády znovu odmítl, stejně jako možnost, že by mohla být dolní komora parlamentu rozpuštěna dříve kvůli předčasným volbám. Opozice si podle něj bude muset počkat do říjnových voleb.

Hlasy pro rozpuštění Sněmovny tak nejsou, i když o tom Bartoš mluví. Jasně proti tomu je nejen Babišovo ANO, ale i komunisté.

„Hlasování o rozpuštění Sněmovny nepřipadá v úvahu, není platný ani volební zákon. Do takového chaosu by KSČM stát neuvedla,“ odmítl už pro iDNES.cz předseda komunistů Vojtěch Filip možnost rozpuštění Sněmovny a urychlení voleb.