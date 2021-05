Piráti a STAN vzdali záměr rozpustit Sněmovnu a vyvolat předčasné volby

Není to žádné překvapení. Úvahy o rozpuštění Sněmovny totiž již dříve veřejně odmítl premiér a předseda ANO Andrej Babiš, jehož hnutí má ve Sněmovně nejsilnější zastoupení.

„Jednat o rozpuštění Sněmovny je absolutně nesmysl, protože v této chvíli, když máme situaci, například co se týče s Ruskem, co se týče očkování, co se týče rozvolňování, tak potřebujeme mít stabilní vládu, která řeší tyto problémy. Takže opozice ať už si počká na ten 8. říjen. Já myslím, že to je raz dva, za pět měsíců,“ odvětil Babiš po jednání vlády na otázku iDNES.cz, co říká výzvě Pirátů. „Já si neumím představit, jak tito lidé chtějí řídit naši zemi,“ řekl také o Pirátech o den později ve Sněmovně.



Piráti a STAN doposud odmítali přidat podpisy pro mimořádnou schůzi k hlasování o nedůvěře vládě, o což usiluje koalice Spolu, a to s odůvodněním, že nechtějí, aby přešla moc do rukou prezidenta Miloše Zemana.

„Piráti a STAN dokončili jednání s předsedy všech sněmovních stran o nalezení cesty pro předčasné volby, tedy i rozpuštění Sněmovny. Já bych chtěl poděkovat koalici Spolu, která avizovala, že by s námi do rozpuštění Sněmovny šla,“ řekl Bartoš.

„Tento pátek by pak byl jediný logický termín, kdy by tento krok bylo možné učinit, aby se volby uskutečnily začátkem léta. Bohužel však zbylé strany podporu předčasných voleb a možnost lidem zvolit nové zastoupení ve Sněmovně a vedení země odmítají. Proto jsme se rozhodli samostatné hlasování na půdě Sněmovny v pátek nevyvolávat,“ oznámil předseda Pirátů Ivan Bartoš.