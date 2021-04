Politici Spolu trvají na hlasování o nedůvěře, když si Babiš neřekne o důvěru

„Minulý týden jsme jasně definovali náš postup. Nic se na něm nemění. Spiš naopak,“ sdělil iDNES.cz šéf ODS a kandidát koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) na příštího premiéra Petr Fiala.

Jeho uvažování o této věci neovlivňuje to, že by při pádu vlády byl prezident Miloš Zeman tím, kdo by mohl jmenovat premiérem kohokoli, kdo by plnil všechna jeho přání.

Fiala: Současná vláda už Zemanovou je

„Pokud se někdo domnívá, že současnou vládu neovládá prezident Zeman, doporučuji, aby se podíval, kteří ministři a proč museli během posledních týdnů rezignovat - Blatný a Petříček, ministři, kteří nevyhovovali prezidentu Zemanovi a měli pochybnosti o ruské vakcíně nebo ruské účasti na dostavbě Dukovan. Současná vláda už Zemanovou vládou je. Náš plán je ochránit občany a ČR před dalšími škodami,“ uvedl pro iDNES.cz Fiala.



„Nejasnosti ohledně vyšetřování výbuchu ve Vrběticích a postupu Andreje Babiše a Jana Hamáčka činí náš požadavek, aby vláda požádala o důvěru ještě aktuálnější. Existuje řada otázek, na které neznáme odpovědi, a Babiš s Hamáčkem jen mlží,“ uvedl předseda ODS.



Lhali, to je na rezignaci, míní šéfka TOP 09

„Pozice SPOLU jednoznačně trvá a jsou k ni čím dal závažnější důvody. Premiér a dvojministr Hamáček na tiskové konferenci lhali, když tvrdili, ze se informace dozvěděli teprve den před konáním tiskové konference. Přesto, ze ministr Hamáček věděl o ruském teroristickém činu ve Vrběticich, plánoval jet do Moskvy,“ uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podivila se i tomu, že Hamáček dodatečně vysvětloval, že tam vlastně jet nechtěl a že slova o cestě kvůli Sputniku byla mezi zástěrka. Šéfka TOP 09 to označila za báchorku. „To samo o sobě je na okamžitou rezignaci,“ uvedl.

Babiš už výzvu trojkoalice odmítl, a tak ODS, lidovcům a TOP 09, pokud svůj postoj nezmění, nezbývá nic jiného než začít shánět hlasy.

„Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci,“ říká Ústava České republiky v článku 72. K vyslovení nedůvěry je pak třeba nejméně 101 hlasů poslanců.

Kluby stran SPOLU mají 40 hlasů, musí za Piráty, SPD či KSČM

Klub ODS má 23 poslanců, lidovecký 10 poslanců a TOP 09 disponuje sedmi hlasy. Vyvolat hlasování o nedůvěře vládě chce již delší dobu i SPD, ale z jiných důvodů, než koalice Spolu. Šéf SPD Tomio Okamura řekl, že by měla vzniknout vládě odborníků po dohodě s prezidentem Milošem Zemanem. Komunisté vypověděli toleranci Babišově vládě s tím, že nevyvolají hlasování o nedůvěře, ale když to udělá někdo jiný, přidají hlasy pro nedůvěru.

Společné stanovisko koalice Pirátů a STAN k možnosti rozpuštění Sněmovny či vyjádření nedůvěry Babišově vládě představí předseda Pirátů Ivan Bartoš a lídr hnutí STAN Vít Rakušan v 17:30 po jednání se zástupci koalice Spolu.



Podle Fialy má Babiš tento týden na to, aby o důvěru Sněmovnu požádal. „Pokud to tedy během tohoto týdne neudělá, budeme na to reagovat,“ sdělil iDNES.cz předseda občanských demokratů.