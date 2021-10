Mynář nemá na Hradě co pohledávat, shoduje se poslanecká „mladá krev“

Vratislava Mynáře v posledních dnech kritizoval i sám premiér Andrej Babiš. „Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ uvedl pro iDNES.cz premiér.

Mladí poslanci se v při debatě shodli na tom, že by v současné situaci Mynář neměl být kancléřem. „V tuhle chvíli natolik nedůvěryhodný, že by ve funkci zůstat neměl,“ uvedl Babka. „I pro mě je kancléř nedůvěryhodná osoba.“

Problém od samého počátku

Podle Havránka je otázkou, proč Mynář ve funkci je od samého počátku. „Není jenom nedůvěryhodný, není jen bez prověrky, ale je i trestně stíhaný, což ho v tuto chvíli diskvalifikuje od této funkci,“ prohlásila Urbanová.

Mynář v reakci na Babiše uvedl, že jej může odvolat jen prezident Miloš Zeman. „Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat. K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat,” uvedl Mynář ve stručném tiskovém prohlášení na webu Pražského hradu.

V diskuzním pořadu přišla debata také na Radka Vondráčka, který byl kritizován kvůli jeho návštěvě u prezidenta. „Je mi líto, že se do celé hry nechal zatáhnout pan Vondráček,“ uvedl Havránek. „Pokud tam pan Vondráček šel v dobré víře, tak tam šel neprofesionálně,“ uvedla Urbanová.

Babka se snažil Vondráčka obhajovat. Uvedl, že je špatně, že veřejnost nemá potřebné informace. „Nevidím chybu na tom, že třetí nejvyšší ústavní činitel jde za prezidentem republiky na jeho pozvání,“ prohlásil. Osobně si myslí, že by Radek Vondráček měl být ve vedení i nové Sněmovny. Babka se společně s dalšími shodl na tom, že byla chyba, že v nemocnici neměl u lůžka prezidenta respirátor.

Co se týče manželství pro všechny, poslankyně Urbanová uvedla, že by hlasovala pro. „Je to věc, která nikomu nic nebere a skupině občanů dává stejná práva,“ řekla.

Babka uvedl, že pokud na zákon v nové Sněmovně dojde, netěší se na debatu. „Jsem pro, aby to na program přišlo, aby se o tom vedla kultivovaná debata,“ řekl. Osobně by hlasoval za to, aby se homosexuálům dala stejná práva, ale nechce tomu říkat manželství.