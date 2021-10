Matador mezi poslanci. Sněmovna je nyní hrubší, hodnotí tři dekády Benda

Marek Benda sedí v poslanecné sněmovně kromě jediné dvouleté pauzy již od roku 1990. Tvrdí, že ho práce stále baví a má stále co nabídnout. „Zaprvé vždycky přijdou noví lidé, které člověk poznává. Občas jsou sympatičtí bez ohledu na to, z jakých stran jsou. Zadruhé jdeme pořád ve vývoji dál a já setrvávám taky trochu proto, aby se některé chyby minulosti neopakovaly,“ komentoval Benda otázku, zda mu práce poslance ještě má šanci něco nabídnout.

Složení a dynamika Sněmovny se za dobu jeho působení značně změnily. Benda zažil období vlády Miloše Zemana, Stanislava Grosse, Jiřího Paroubka i třeba Petra Nečase. A v poslanecké lavici bude sedět i po skončení současné vlády Andreje Babiše.

„V devadesátkách se mnou přicházeli lidé, kteří mnohdy nesměli publikovat posledních dvacet nebo třicet let, takže byli nabití nápady,“ vzpomíná na své začátky. Lidé se však měnili a energie poslanců se postupně umírnila. Benda vypíchl, že během let zhrubl sněmovní slovník.

Obzvlášť léta soubojů s Davidem Rathem podle něj vedla k tomu, že se začalo mluvit ostřeji. „Nemám to rád, tento styl diskuze se mi nikdy nelíbil. Teď z pana Volného jsem byl naprosto nešťastný. Bylo to za čarou, ten člověk na sebe jenom chtěl upoutat pozornost,“ uvedl. Daleko více práce se navíc přesunulo do klubů a do Sněmovny, výbory poztrácely část své autority.



V Poslanecké sněmovně Benda chyběl pouze dva roky mezi lety 2002 a 2004. Ve volbách byl totiž tehdy na hůře umístitelné pozici na kandidátce, v roce 2004 opět nastoupil jako náhradník. V dalších letech už mu ale ani horší místo na kandidátní listině ve vstupu do Sněmovny nezabránilo.



Při volbách v roce 2017 kandidoval v Praze z nepostupového šestého místa. Už se s postem pomalu loučil, dokonce ještě před oznámením finálních výsledků voleb oznámil, že odejde z politiky pracovat do advokacie. Preferenční hlasy ho však vynesly nahoru a Benda ve Sněmovně zůstal. V roce 2010 mu zase kroužkování pomohlo ze sedmnáctého místa až na šesté.

Nic na mě nemají

V letošních parlamentních volbách dostal Benda 23 tisíc preferenčních hlasů, což považuje za velký závazek. Svou popularitu mezi některými voliči přičítá i tomu, že na něj „nikdo nic nemá“. „Jediné, co mi vyčítají odpůrci, je to, že jsem se ve Sněmovně narodil. jenže já jsem tam vždycky ve volitelné pozici, tak co mi chcete vyčítat. Nedostávám se tam jako stranický superguru, ale protože mě tam ti lidé chtěli,“ tvrdí Benda.

Mnozí mu vyčítají, že jako celoživotní politik nemá kontakt s běžným životem. S tím však Benda nesouhlasí. „Myslím, že žiji běžný život mnohem intenzivněji než mnozí jiní tam. Denně jezdím tramvají, metrem, nakupuju v supermarketech. Pohybuji se mezi naprosto normálními lidmi a v žádném případě si nemyslím, že jsem vytržený ze života,“ uvedl.



Marek Benda byl předsedou poslaneckého klubu ODS a nyní vede sněmovní ústavně právní výbor. Za svou kariéru ve Sněmovně vystřídal 67 funkcí. Ze svých počinů je nejvíce pyšný na podílení se na tvorbě Ústavy České republiky, která je podle něj správně nastavená a dobře funguje. Jako jedinou a fatální chybu vnímá vložení přímé volby prezidenta.



Funkce v nové Sněmovně? Nepředbíhejme

Jaká bude atmosféra v novém složení Sněmovny, si Benda neodvážil odhadnout. Následující čtyři roky bude sice v dolní komoře méně opozičních subjektů, ale zase budou muset najít společnou řeč dvě koalice, tvrdí.

Jestli v nové Sněmovně bude usilovat o nějakou funkci, například o jejího předsedu, nechtěl Benda komentovat. „Nechme tomu prosím ještě nějaký čas, než se o tom poradíme. Já nic nevyhlašuji a nechci o tom spekulovat,“ řekl.

Povolební situace se podle něj bude odrážet od toho, jestli bude přechod moci plynulý a jestli premiér Babiš a prezident Zeman přiznají porážku. „Uvidíme, jestli jmenují Petra Fialu, nebo jestli si budou hrát s nějakými pokusy vytvářet další vlády Andreje Babiše, které nebudou mít šanci získat důvěru a budou jenom zdržovat situaci,“ předpověděl Benda.

Dodal, že se obává, že Babiš nebude ochotný porážku přiznat. „Ale o tom to taky je, umět uznat prohru.“