Babiš vytáhl video s hnojem u Úřadu vlády. Je namířené i proti Green Dealu

„Tvořili jsme spořádaný venkov, pracovitý i bodrý. Naše práce byla těžká, ale plná radosti. Ale pak přišel Green Deal a s ním zelené nesmysly, evropští byrokrati,“ konstatuje se ve videu, které kritizuje i bezcelní dovoz ukrajinského obilí, nekompetentní ministry, což doprovází fotka ministra zemědělství Marka Výborného z KDU-ČSL a o premiérovi Petru Fialovi tvrdí, že je prolhaný.

Babiš říká, že neví, kdo je autor. Není to část naší kampaně před eurovolbami, uvedlo ANO

„Video jsem dostal od lidí opakovaně na sítích a nevím, kdo je autorem,“ sdělil iDNES.cz Babiš.

Opoziční ANO říká, že nejde o součást jeho kampaně před volbami do Evropského parlamentu, „Video není z naší produkce, zachytili jsme ho na sítích a protože nám přišlo hodně vypovídající, rozhodli jsme se ho sdílet. To video nám přišlo do zpráv opakovaně a od mnoha lidí. Denně nám chodí spoustu různých zpráv a podnětů a toto video jsme se rozhodli využít,“ uvedl v pondělí mluvčí ANO Martin Vodička.

Video je zakončeno hashtagem #myzemedelci, což je i stránka, kterou vytvořili organizátoři prvního protestu zemědělců proti vládě. Mezi nimi byl bývalý šéf Agrární komory, majitel velké zemědělské skupiny RABBIT Zdeněk Jandejsek, který v minulosti sponzoroval ANO i Trikoloru a nyní je místopředsedou hnutí JaSaN. Dále Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR či bloger Vidlák, vlastním jménem Daniel Sterzik z Miroslavi na Znojemsku.

Právě muž přezdívaný Vidlák zveřejnil video už minulý týden. Dříve spolupracoval se stranou PRO Jindřicha Rajchla a nyní má nabídku od komunistů, aby kandidoval za koalici Stačilo!, kterou sestavují. Zatím s komunistickou europoslankyní a předsedkyní strany Kateřinou Konečnou objíždí její akce před volbami do Evropského parlamentu.