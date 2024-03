Buď se mnou jednáte, nebo mě tlučete do hlavy, řekl Stanjura zemědělcům

„Pokud by platila představa, že každý, kdo začne protestovat, si vydobude své, pak si vytvoříme frontu před úřadem vlády,“ doplnil svůj komentář k protestujícím zemědělcům v uplynulém týdnu.

Podle ministra je potřeba hledat řešení na evropské i české úrovni. Souhlasí s požadavkem zemědělců na snížení byrokracie. Finanční pomoc podle něj potřebují zejména malé a střední podniky. Ty velké situaci zvládnou, právo protestovat ovšem samozřejmě mají, poznamenal ministr.

„Kdybych chtěl být ironický, řekl bych, že to byla přehlídka krásných nových strojů,“ poznamenal s úsměvem Stanjura. Jeho slova Schillerová kritizovala.

Stanjura se také zastal premiéra, který po protestu zemědělců řekl, že si rozmyslí, zda dvě miliardy nedá někomu jinému. „Určitě nebyl rozčílený. Je mimořádně zdvořilý. Řekl jenom pravdu. Pokud my nabídneme posílení rozpočtu a někdo na to řekne, že to je málo, to si nechte, tak pak je logická debata, jestli to má cenu a jestli není lepší peníze daňových poplatníků poslat někam jinam,“ prohlásil Stanjura.

Schillerová naopak Fialovo vyjádření kritizovala. „Pan premiér uraženě řekne, že jim nic nedá, když má hnůj před úřadem vlády. To je něco neuvěřitelného, že takhle mluví,“ rozčilovala se.

„Naši zemědělci se stále ještě chovají korektně,“ komentovala protest Schillerová s odkazem na podobu v zahraničí. Vysypání hnoje před úřadem vlády nicméně kritizovala. „Byl to zoufalý čin zoufalého člověka,“ uvedla s tím, že zemědělci jsou ze současné situace zoufalí.

„Taková masa by neprotestovala, kdyby neměla obrovský problém,“ prohlásila. Ten je podle ní na evropské úrovni, jedná se ale i o národní problém.

Růst reálných mezd v prvním čtvrtletí

Devět posledních čtvrtletí reálná úroveň platů klesala a za poslední dva roky klesla o 11 procent. Podle Stanjury ovšem začne růst. „V prvním čtvrtletí začne reálná mzda opět růst. Letos různé instituce včetně ministerstva financí očekávají inflaci okolo tří procent a okolo šesti až sedmi procent je odhad růstu mezd, takže reálná mzda poroste letos tempem tři až čtyři procenta,“ uvedl ministr Stanjura.

Bývalá ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v diskusi řekla, že se Česko v úrovni reálných mezd vrátí na úroveň předcovidového roku 2019 až v roce 2026.

Podle statistiků průměrná nominální mzda v posledním loňském kvartálu vzrostla o 6,3 procenta na 46 013 korun, při zohlednění inflace ale reálně klesla o 1,2 procenta. Podle analytiků se tak reálné mzdy dostaly na úroveň roku 2017. Experti očekávají, že od letošního roku začnou znovu růst, také oni tvrdí, že předpandemické úrovně dosáhnou nejdřív v roce 2026.

Stanjura v debatě také uvedl, že se Česko letos dostane v ukazateli poměru deficitu veřejných financí vůči HDP pod požadovaná tři procenta z takzvaných Maastrichtských kritérií pro přijetí eura, a to z 5,8 procenta v roce 2021, kdy vládlo nyní opoziční ANO.

„Plán byl 2,2 nebo 2,3, ale bezpečně budeme pod třemi procenty a v těch dalších letech to bude klesat,“ řekl Stanjura. Podle něj to je dobrá zpráva pro budoucí státní rozpočty, které svědčí o ozdravování veřejných financí.

Diskutující se v krátkosti věnovali i rozpočtu a jeho schodku na příští rok. „Budu spokojený, když dodržíme plán schodku 235 miliard korun, spokojenější budu, když bude nižší,“ uvedl Stanjura. V letošním roce vláda počítá se schodkem 252 miliard korun.