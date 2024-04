Mateřství je stopka kariéře. Rovné podmínky má nastavit zaměstnavatel, říká Homfray

Poslechněte si rozhovor s právničkou Homfray také v audiu:

Klíčem k lepším podmínkám pro ženy není, aby zkracovaly rodičovské anebo přestaly mít děti. Naopak stát a firmy mají nabídnout větší flexibilitu v podpoře a ve zkrácených úvazcích.

„Model rodičovské je dnes dostupný jen jeden, v uvozovkách tradiční, protože je to forma posledních dvacet let. V drtivé většině případů se péči věnuje jen žena a muž musí vydělávat, aby rodinu zajistil, a nemá na výchovu čas. Je to v tuzemsku nejsnáze proveditelné, protože když to chcete dělat jinak, začnete narážet na bariéry,“ říká Homfray.

Ovšem rodičovská není jediný faktor, který dělí ženy od rovných platů. Ženy často pracují v oborech, které jsou špatně ohodnocené a opředené stereotypy jako „ženské práce“. Samozřejmě do toho hraje roli i fakt, že není ani zdaleka rovné zastoupení žen na manažerských pozicích.

Firmy mají také přispět k hladkému návratu do práce ženám po mateřské. „Kvalifikované pracovnice jsou investice. Pro zaměstnavatele není ekonomicky ani jinak výhodné, aby byly příliš dlouho doma. Pomocí zkrácených úvazků, příspěvků na dětskou skupinu nebo jejím ustanovením ve firmě jim dřívější návrat umožní,“ předkládá řešení odborářka Homfray.

Nekvalifikované pracovnice zato mají pozici těžší. „Pokud můžete pracovnici, která odchází na mateřskou, nahradit agenturní zaměstnankyní, která ani nemusí umět česky a naučí se práci za půl směny, tak proč byste provozovali firemní školku?“

Homfray vidí možné zlepšení v transparenci platů. Česko brzy přetaví do zákona evropskou směrnici, která požaduje po firmách s více jak 250 zaměstnanci informace o vyplácených mzdách. A povinnost přijmout opatření, pokud u nich rozdíl v odměňování žen a mužů přesahuje 5 procent.

„Pokud bude směrnice nastavena dobře, tak pomůže nejen ženám, ale všem. V efektu se narovnají nejen rozdíly mezi pohlavími, ale také například to, že zaměstnanci, kteří jsou u jednoho zaměstnavatele dlouho, mají často nižší mzdu ve srovnání s pracovníkem, kterého do firmy lákají,“ zdůrazňuje Homfray.

Co se dozvíte v podcastu Kontext: