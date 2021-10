Nemám žádné offshory, říkával Babiš. Interpol si ho najde, zní z opozice

„Nemám žádné offshory jak vaši kámoši. A vy taky někteří. Vy držíte svoje firmy na offshorech,“ prohlásil například Babiš v květnu 2015 před opozičními poslanci, když byl ministrem financí. „Vždyť vy jste zapomněli, že vy jste mě zplodili. Vy, zkorumpovaná pravice. Vždyť já jsem byl váš volič. Já jsem byl volič ODS. Takže kdybyste nekradli, nepodváděli a plnili program, tak já bych tu nestál,“ dodal.

Web Investigace.cz v neděli napsal, že Babiš si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak v roce 2009 koupil 16 nemovitostí na francouzské Riviéře včetně zámečku Bigaud.

Podle odborníků nese operace znaky praní peněz. Zjištění je součástí nového globálního projektu Pandora Papers, za nímž stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.

Babiš odmítl, že by v tomto případě udělal cokoli nezákonného a pokládá to za pokus o své očernění a za ovlivnění voleb. Poukázal mimo jiné na to, že jde o případ starý 12 let, tedy z doby, než vstoupil do politiky. „Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo,“ prohlásil.

Estrádní šašek a lhář

Předseda STAN a společný lídr jedné z opozičních koalic Vít Rakušan ve své reakci napsal, že Babiš má připravený únikový plán. „Dopřejme mu, prosím, užít si ho za necelý týden tím, že jej porazíme ve volbách. Interpol si jej tam jistě posléze najde,“ dodal.



Babiš podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše tuto zemi vyždímal jako kus hadru. „Chystá si pan Babiš únikový plán za 400 milionů na zámečku na francouzské riviéře. Koupil si ho tajně a přes společnosti z daňových rájů, proti kterým údajně bojuje do roztrhání těla. Podle odborníků operace nese znaky praní peněz,“ napsal a dodal, že premiér pořád jen lže.



Ivan Bartoš ⚫⬛ @PiratIvanBartos Korupce až do roztrhání těla. Lidé musí platit drahé hypotéky, pan premiér se zařídil: vyvede si peníze a koupí si zámeček. Zaklekáváte na firmy, šikanujete je kvůli drobnostem a sám se chováte takhle. Styďte se! oblíbit odpovědět

„Andrej Babiš musí doložit, že na transakci použil zdaněné peníze. Pokud ne, nemá právo být v politice a starat se o peníze daňových poplatníků,“ uvedl na Twitteru předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Petr Fiala @P_Fiala Andrej Babiš musí doložit, že na transakci použil zdaněné peníze. Pokud ne, nemá právo být v politice a starat se o peníze daňových poplatníků. oblíbit odpovědět

Podle předsedkyně Top 09 Markéty Pekarové Adamové se chce předseda ANO vyhnout vězení, takže klidně nechá spálit tuhle zem a on sám bude žít na francouzské Riviéře, zatímco druzí po něm budou napravovat škody ještě mnoho let. „Zasloužíme si slušného, kompetentního a kauzami nezatíženého premiéra. Ne mafiána, který v televizi nasadí image estrádního šaška a lže od rána do večera,“ okomentovala na Twitteru Pekarová.

Babiš podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše tuto zemi vyždímal jako kus hadru. „Chystá si pan Babiš únikový plán za 400 milionů na zámečku na francouzské riviéře. Koupil si ho tajně a přes společnosti z daňových rájů, proti kterým údajně bojuje do roztrhání těla. Podle odborníků operace nese znaky praní peněz,“ napsal a dodal, že premiér pořád jen lže.

Lídr ČSSD a Babišův koaliční partner ve vládě Jan Hamáček na svém účtu uvedl, že doufá, že Babiš všechny své offshorové majetky uvedl v majetkovém přiznání a není to tak, že káže v Čechách pít vodu a pije víno v daňových rájích.

„Drtivá většina našich občanů nemůže řešit svou bytovou situaci nákupem luxusních nemovitostí ve Francii přes firmy z daňových rájů. Právě pro tuto většinu je tu ČSSD a náš plán dostupného bydlení,“ doplnil ministr, který je roky ve vládě.

Jan Hamáček @jhamacek Ke kauze pana premiéra - doufám, že všechny své offshorové majetky uvedl v majetkovém přiznání a není to tak, že káže v Čechách pít vodu a pije víno v daňových rájích. oblíbit odpovědět

Naopak podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka podivné “investigativní zjištění” o Andreji Babišovi naznačuje, že určité mocenské síly v zahraničí si nepřejí českou vládu, která hájí suverenitu země.

„V každém případě čelíme silné páté koloně, která chce uvrhnout naši vlast do otroctví. Vzhledem k tomu, že tzv. investigativci si vzali na paškál kromě Andreje Babiše i ukrajinského prezidenta, vyvstává závažná otázka, odkud vítr vane. Aby to nebyl mráz,“ podotkl.