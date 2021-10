Pandora Papers odhalily královy domy za dvě miliardy. Pomluvy, reaguje palác

Jordánský vládce tajně nakoupil za minulých deset let s využitím offshorových transakcí luxusní rezidence za 106 milionů dolarů (2,3 miliardy korun), tvrdí se v Pandora Papers.

Třeba tři plážové domy v Malibu, které si král pořídil přes firmy v daňových rájích právě v době, kdy Jordánci v ulicích protestovali proti korupci a vysoké nezaměstnanosti.



Králův palác na to v pondělí řekl, že veškerý majetek panovnické rodiny je podrobován auditu. To, že má král nemovitosti v USA a Velké Británii, prý není tajemství. „Není to nic neobvyklého ani nepatřičného,“ vzkazuje královský dvůr.



Kvůli bezpečnostním potřebám se však tyto transakce příliš nezveřejňují, dodává Jordánsko s tím, že si král nemovitosti nekoupil za veřejné peníze. „Za všechny tyto nemovitosti osobně zaplatila jeho výsost. Nic nebylo hrazeno ze státního rozpočtu ani za to neplatilo ministerstvo financí,“ stojí v prohlášení královského paláce.

Ten také dodal, že se některé z nemovitostí využily při oficiálních návštěvách, jiné při soukromých. Zprávy o nelegálním nabytí těchto nemovitostí pak dvůr označil za pomluvu a vyhradil si právo na právní kroky proti jejich šiřitelům.

Problémy má nyní i marocká princezna Lalla Hasna, která si přes krycí společnost koupila nedaleko Kensingtonského paláce v Londýně dům za 11 milionů dolarů. Blízkovýchodní větev dokumentů odhalila také dva emíry – dubajského a katarského.

Vládce Dubaje a premiér Spojených arabských emirátů Muhammad bin Rašíd Maktúm údajně vlastní podíl ve třech tajně založených společnostech. V případě Katařana Tamíma bin Hamada al-Tháního se pak ukázalo, že své offshorové společnosti dál využívá k investicím a spravování svého majetku. Už Panama Papers odhalily, že svou jachtu za 300 milionů dolarů vlastní přes firmy v daňových rájích.

Pět stovek „načapaných“ Izraelců

Odtajněné dokumenty zveřejnilo v neděli Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). V rámci Blízkého východu se tam objevilo i přes pět set Izraelců, což Izrael staví na šestnáctou pozici ve světovém žebříčku s ohledem na počet lidí, kteří z podezřelých transakcí těžili.

Mezi nimi je třeba bývalý starosta Jeruzaléma a nynější poslanec za stranu Likud expremiéra Benjamina Netanjahua Nir Barkat.



Poté, co byl zvolen, převedl svůj podíl v několika společnostech na svého bratra. Tím porušil nařízení parlamentní etické komise. Správně by měl podíly prodat člověku, který s ním není v příbuzenském svazku.

Transakce přes offshorové společnosti však v Izraeli nejsou nelegální, poznamenává The Jerusalem Post s tím, že stovky „chycených“ Izraelců tak zřejmě žádné domácí zákony neporušily.