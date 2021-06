2000 lidí uvnitř a 5000 venku. Od července se rozvolní kultura, řekl Babiš

Od prvního července by se měl zvýšit maximální počet účastníků kulturních akcí, řekl ve svém pořadu Čau, lidi premiér Andrej Babiš. Venku by mohlo být až 5 tisíc osob, vevnitř až dva tisíce. Lidé by však museli dodržovat určitá opatření, dodal. Aktuálně smí být na venkovních akcích do 2 tisíc lidí, vevnitř maximálně tisíc.