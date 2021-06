Chtějí „mnoholásku“ a právo na víru se zbraní. Babiš se pustil do Pirátů

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš komentoval ve svém nedělním videu rozhovor pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, který před čtyřmi lety pro časopis LUI řekl, že by uzákonil polyamorii.

„Nevěděl jsem, co je polyamorie, tak jsem se s tím chtěl seznámit a je to mnoholáska. Několik lidí má různé vztahy. Což z hlediska morálky teda nevím, není to asi úplně ideál,“ podotkl premiér.

„Takže to jsou takové nápady Pirátů, kteří chtějí prosadit do naší společnosti. Desítky, nebo nevím kolik mužů a žen, budou společně dohromady žít jako partneři a budou mít i milostný vztah. Já už jsem starší, já tomu zkrátka nerozumím. Nevím, jak by s takovým programem dělali Piráti například koalici s KDU-ČSL,“ dodal ve videu.

Uzákonili byste polyamorii? celkem hlasů: 495 Ano 38 Ne 288 Nezáleží mi na tom 169

Z internetu rozhovor zmizel a Babiš to označil za účelovou cenzuru před volbami. Piráti to popřeli s tím, že se smazáním nemají nic společného a že nejde o žádnou předvolební hru. Podle Ferjenčíka si jen každý může dělat, co chce.

„Můj postoj je, že stát se nemá lidem motat do života, a když to jde, měl by jim ho zjednodušovat. Někteří lidé zřejmě tímto stylem žijí, můj životní styl to není, já jsem šťastně ženatý. Pokud jde o zjednodušení třídních schůzek nebo o informace ze zdravotní dokumentace v nemocnici, tak to není nic proti ničemu. To jsou mé argumenty,“ řekl CNN Prima NEWS.

Právo na zbraně v sebeobraně?

Premiér se také opřel do Pirátů ohledně schvalování ústavního dodatku k Listině základních práv a svobod, v němž hnutí ANO prosazuje právo bránit zbraní svůj život i životy jiných. Piráti to podle premiéra zdrželi a navrhli k tomu rozšíření.

„Naše vláda i hnutí ANO chce, aby ta novela ve Sněmovně prošla ještě před prázdninami, ale opět se do toho vložili Piráti, kteří to ještě chtějí rozšířit,“ říká premiér Babiš ve zhruba druhé třetině svého videa „Čau lidi“.

Piráti podle předsedy vlády Andreje Babiše kritizovali nedostatečnou inkluzivnost úpravy a měla by se rozšířit na všechna práva a svobody. Dodat do ní podle premiéra chtějí možnost „bránit právo projevovat své náboženství nebo právo národnostních menšin na vzdělání v jejich jazyce,“ cituje Babiš ve videu.

Piráti se obecně projevují liberálním přístupem k fungování společnosti. Prosazují například manželství pro všechny nebo podpořili možnost nepoužívat u žen v příjmení příponu -ová.

Reakci Pirátů na Babišovy výroky redakce iDNES.cz zjišťuje.