Armáda upoutala pozornost novými maskáči. Ale jinak, než zamýšlela

Většinou se pod příspěvky české armády vyjádří jen pár jedinců. Nyní přišla bezmála stovka komentářů. Příspěvky se baví i samotný resort, který na ně trefně odpovídá.

„Hele, nic ve zlým, ale víte o tom, že ty fotky vypadají, jak když jste chlapce fotili při čůrání?“ zeptal se trefně pod fotkou uživatel na Twitteru. Resort odpověděl, že je to proto, „aby přitáhli pozornost“.

Armáda se nyní zabývá střihem a materiálem, aby se vojáci mohli brzy kompletně převléct. Aktuálně se nový vzor testuje v terénu.

„Vyvinuli jsme nový maskovací design na maskáče: MAD21. Propojili jsme odborné znalosti specialistů a zkušenosti vojáků z terénu. Pouštní vzor už nebude potřeba, “ uvedli na Twitteru.

„Super, naši vojáci si budou moct bezpečněji odskočit jak v lese, tak ve městě,“ zní další z komentářů.

„Pěkný a asi i užitečný. Jen mi řekněte, opravdu nebyla jiná příležitost, kdy ty kluky vyfotit, než když šli čůrat???“ baví se další z uživatelů.

Podle podplukovníka Františka Racka z Univerzity obrany si vojáci oblékali pouštní uniformy třeba v Afghánistánu. „Tam samozřejmě poušť byla, ale není všude. Takže to úplně nebylo ideální. Byla snaha přizpůsobit se trendu a velkou roli hraje i ekonomické hledisko. Oblékat každého vojáka do několika uniforem je strašně drahé a nakonec to ani tak dobře nefunguje,“ sdělil serveru iRozhlas.cz.

Podplukovnice Helena Jarešová, náčelnice výstrojní služby sdělila, že je návrh zatím natištěný na zkušebních textiliích, aby se vidělo jakým způsobem reaguje v terénu. Armáda podle ní musí nový design ještě testovat.

Uniformy po vzoru amerického MultiCamu

Design nových uniforem navrhl výtvarník z Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Chorý, který se zabývá kamufláží. Chorý se v rozhovoru před dvěma lety přiznal, že ho kamufláž fascinuje už od dětství. „Kamuflážemi jsem ‚postižený‘ už od dětství, snad někdy od deseti let. Vždycky mě fascinovalo, jak se na techniku malují různobarevné skvrny, které ji opticky zcela promění,“sdělil v univerzitním rozhovoru.

„V současné době (rozhovor z roku 2020, pozn. red.) se ale na látkách stále více prosazují vzory na bázi amerického MultiCamu, který vyvinula soukromá společnost Crye Precision,“popisoval Chorý. Právě vzor MultiCamu využil pro tvorbu nových českých maskáčů MAD21.

„Jen pro vaši představu – je to sedmibarevný tisk s většími podkladovými barevnými skvrnami, které do sebe místy plynule přecházejí a jsou doplněné o drobnější skvrny dalších kontrastních barev – nyní už opět – organických tvarů,“ doplnil Chorý.