I covid lidem ukázal, že armáda není zbytečná, říká Miroslav Hlaváč

Vedl armádní mise v Kosovu i Afghánistánu a od roku 2018 je Miroslav Hlaváč zástupcem náčelníka generálního štábu. České vojsko podle něj stále potřebuje modernizaci, i když situace se prý naštěstí lepší. „Těžko do armády přilákáme mladé lidi na techniku z ­minulého století,“ říká.

Pandemie covidu znovu ukázala na potřebu akceschopné armády. Z televize to vypadalo, že pomáháte všude.

Armáda je základním nástrojem státu. Musí být připravena i na situaci, kdy selhávají ostatní instituce. Ze zákona mimo jiné podporujeme integrovaný záchranný systém, což je typicky případ pandemie covidu. Nasazovali jsme a nasazujeme vojáky do nemocnic, ústavů sociální péče, všude, kde je potřeba. Plníme jakékoli úkoly, které po nás požaduje pro svoje potřeby integrovaný záchranný systém, což se děje cestou krizového štábu ministerstva vnitra. Pro nás je to úkol jako každý jiný. Krizové řízení známe a používáme ho. Jsme tady pro obyvatele České republiky.