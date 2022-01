Spolehlivý recept na zhubnutí. Armáda láká do aktivní zálohy

Nástupu do aktivní zálohy předchází šestitýdenní dobrovolné vojenské cvičení, které je placené. Armáda ČR výcvik nabízí i těm, kteří mají zájem získat nebo prohloubit své vojenské dovednosti.

Pro to, aby byl člověk přijat mezi „záložáky“ i na dobrovolné vojenské cvičení, musí splňovat určité podmínky. Do služby mohou vstoupit pouze lidé starší 18 let, čeští občané s trestní bezúhonností a zdravotně způsobilí. Před nástupem je také nutné splnit kvalifikační předpoklady (tedy mít alespoň výuční list) a podepsat prohlášení o nepodporování extremismu.

Zájemci o službu v AZ mohou vyplnit elektronický formulář na webové stránce Armády ČR a následně budou pozváni na vybrané rekrutační místo. Dobrovolné vojenské cvičení nemusí uchazeči absolvovat pouze v případě, že prošli základní vojenskou službou nebo se jedná o bývalé vojáky.

Před nástupem do služby je také třeba nechat se vyšetřit lékaři z vojenské nemocnice nebo na takzvané posádkové ošetřovně. Za službu je nabízena také odměna. Takzvané služné je rozděleno do kategorií podle hodností a jeho výše je zjistitelná na stránkách AČR.

Ministerstvo obrany @ObranaTweetuje Na Nový rok si řada z nás dává nejrůznější předsevzetí: zhubnu, zlepším si fyzičku. A co to spojit s užitečným a splnit kritéria třeba pro vstup do Aktivní zálohy? Budete nejen zdravější, ale také uděláte něco pro svou zemi. Více info na https://t.co/9I5mCONmnP https://t.co/ZauqlBv48W oblíbit odpovědět

Dostat se do Aktivní zálohy Armády ČR je jednodušší, než se stát vojákem z povolání. AZ jsou přitom také plnohodnotnou součástí Ozbrojených sil České republiky. Vojáci v záloze bývají často nasazováni na pomoc integrovanému záchrannému systému nebo při krizových situacích, jako jsou třeba živelní či jiné nepředvídatelné pohromy.

Aktivní záloha vznikla oficiálně 1. ledna 2004. Jejímu vzniku předcházel ale výcvik záloh na tzv. dobrovolných vojenských cvičeních. Aktuálně existuje 14 pěších rot, v každém kraji České republiky jedna. Vznikají ale i jednotky mimo tyto roty.