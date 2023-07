Armádu posílí předurčenci. Vzniká další způsob, jak se zapojit do obrany Česka

Pro nemalou část lidí, kteří se chtěli do obrany země zapojit, byl zatím vstup do aktivních záloh příliš komplikovaný. Především kvůli povinnosti absolvovat každý rok až osmitýdenní výcvik. Zaměstnavatel sice má povinnost člověka na tento výcvik uvolnit, ale ne všechny firmy to dělají ochotně, a část lidí se tak obává, že by se účast v aktivních zálohách mohla dotknout jejich pracovního hodnocení.

Nově se o povinném vojenském výcviku vede debata v Německu a Polsku. A například Lotyšsko už příští rok začne povolávat muže od 18 do 27 let na roční výcvik.