Rusku se nedaří v náboru nových vojáků, na obzoru je nová vlna mobilizace

„Naším úkolem je bránit rodnou zemi,“ stojí na plakátech, které jsou od jara k vidění na zastávkách, v nákupních centrech, posilovnách, univerzitách, kavárnách i barech napříč Ruskem. Na ulicích postávají náboráři a vrhají se na kolemjdoucí muže s brožurami v rukou.

Petrohradští úředníci dokonce v květnu požádali místní podniky, aby své zaměstnance vyzvaly ke zvážení narukování. Poselství tlačí i státní média. „Jsi skutečný muž! Buď jím a bojuj,“ zní v reklamním spotu.

Ruské ministerstvo obrany zájemcům nabízí 204 tisíc rublů (54 tisíc korun) měsíčně a řadu benefitů. Cílem agitace je do konce roku získat až 400 tisíc nových smluvních vojáků, a to tváří v tvář masivním ztrátám, které Rusko na frontě od podzimu utrpělo. V posledních dnech se navíc zřejmě rozjíždí dlouho očekávaná ukrajinská protiofenziva.

Stanice CNN s odkazem na uniklý dokument Pentagonu uvádí, že na Ukrajině od počátku invaze zemřelo podle amerických zpravodajců 35 až 43 tisíc ruských vojáků a dalších nejméně 154 tisíc bylo zraněno.

Ačkoli nejsou k dispozici žádné oficiální údaje o úspěšnosti ruské náborové kampaně, experti naznačují, že počet přihlášených zřejmě zdaleka nedosahuje kýženého počtu. „Po více než třech měsících od zahájení náborové kampaně se zatím nepodařilo dosáhnout žádných konkrétních výsledků. Ruská armáda pociťuje nedostatek vojáků, poddůstojníků i důstojníků,“ popsal portálu The Moscow Times (MT) analytik Pavel Luzin z Institutu pro zahraniční politiku.

Zatímco státní agentura TASS v dubnu uvedla, že do náborového střediska v moskevské Jabločkovově ulici denně proudí 300 zájemců, reportér MT tam jednoho květnového dne napočítal jen pár desítek lidí.

Další mobilizace je zřejmě na spadnutí

Ruský exprezident Dmitrij Medveděv, který má podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) náborovou kampaň na starost, uvedl, že za prvních pět a půl měsíce letošního roku se k ruským ozbrojeným silám přidalo 117 tisíc mužů. Pokud je to pravda, znamená to, že současným tempem se Kremlu podaří do konce roku získat jen polovinu mužů, o které usiluje.

„Rusko nejprve potřebuje nahradit své oběti. Poté musí být schopno muže střídat, protože jinak se formace na frontách nakonec zcela vyčerpají,“ uvedl armádní expert Michael Kofman z amerického centra CNA.

Mnozí odborníci se domnívají, že současná náborová kampaň je pokusem Kremlu vyhnout se riziku velké reakce veřejnosti, která by zřejmě nastala, pokud by se rozhodl k dalšímu kolu mobilizace. Když podobná, i když do rozsahu mnohem menší, náborová kampaň loni v létě nepřilákala dostatek rekrutů, ohlásila Moskva částečnou mobilizaci, v rámci níž povolala na 300 tisíc mužů. Oznámení tehdy způsobilo masivní exodus z Ruska.

„Ruské úřady se téměř jistě snaží oddálit jakoukoli novou povinnou mobilizaci, a to na co nejdelší dobu, aby minimalizovaly domácí nesouhlas,“ uvedla britská vojenská rozvědka.

„Můj předpoklad je, že ani tato kampaň nevygeneruje dostatek lidí a nakonec budou nejspíš muset další mobilizaci provést,“ míní Kaufman.