KOMENTÁŘ: Válka žene Evropu k úvahám o návratu povinné vojny. Čemu by pomohl?

Válka na Ukrajině vystrašila evropské státy. Některé, včetně Polska, uvažují o návratu povinné vojenské služby. Pomohlo by to i Česku, anebo je to prostředek, který patří do minulosti? zamýšlí se ve svém komentáři pro MF DNES bývalý člen armády a bezpečnostní expert Bohuslav Pernica.