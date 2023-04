Protivínský zámek se koupil za peníze českých investorů, říká architektka

Kdo vás do projektu rekonstrukce zámku v Protivíně přivedl?

Jsem povoláním architektka. V té době jsem měla architektonické studio s partnery. Dnes už neexistuje, protože jsme se rozdělili. Tam jsme se poprvé setkali se společností IC Group, která tohle organizuje pro svoje klienty. Pak přišel na řadu zámek Protivín, kvůli kterému jsem ze studia odstoupila. Zakázka pro mě byla lukrativní. Postoupila jsem v kariéře, byla to pro mě obrovská příležitost.

Bylo to samozřejmě prezentované v menší míře, než se to prezentuje teď, za dva a půl roku se ten projekt vyvinul, protože na něm pracujeme. Přímo akvizice jsem se ještě neúčastnila, nastoupila jsem až v době, kdy zámek byl a byly potřeba architektonické služby. Začali jsme to rozvíjet, začaly se dělat průzkumné práce.

Jak vám projekt představili?

Jako rekonstrukci historického objektu s přesahem, že to má být pro královský klub. A že zázemí by mělo být tady.

Když jste zámek koupili, zveřejnili jste cenu 100 milionů. Ačkoliv skutečná cena činila 40 milionů. Můžete to nějak vysvětlit?

Celková akvizice zámku se může skládat z různých součástí, které se musí koupit.

Jaké vysvětlení tedy máte pro zbývajících 60 milionů?

Veřejná smlouva je v katastru nemovitostí za odkup nemovitosti v hodnotě 40 milionů korun. Další věci byly závazky, které za společností byly. A odkoupili jsme i příslušenství – různé umělecké předměty, které budou aplikované v zámku. Je tam i kašna, kamna a podobně. Celková hodnota akvizice opravdu odpovídá sto milionům.

Kašna a příslušenství je však podle kupní smlouvy součástí ceny 40 milionů.

To mi nepřísluší hodnotit. V té době jsem se akvizice naplno neúčastnila.

Fakt, že je hodnota dalších předmětů 60 milionů, můžete dokázat?

Jsem vázaná dohodou o mlčenlivosti, ale můžu se vám zeptat.

Od začátku, když jste do projektu vstoupila, byla hlavním cílem rekonstrukce zámku tak, aby mohl být využíván aristokratickými rodinami?

Takhle to zjednodušit úplně nejde, protože nejde o rekonstrukci jednoho objektu. Ale je to celosvětový koncept globálního měřítka. Zámek Protivín je prvním pilotním projektem. Není to jen o rekonstrukci objektu s tím, že se bude využívat. Ale je to první z projektů v řadě. V rámci projektu se nastavují různé standardy.

Nákup dalších nemovitostí

Vy se máte jako architektka podílet i na dalších projektech?

Ano. Jsem v The Orb Global Holding, tam jsem jako direktor. Já jsem ten člověk, který řídí rozvoj všech věcí.

Už jste koupili další nemovitosti?

Jsme v akvizičním řízení.

A o jaké nemovitosti jde? Je některá další i v Česku?

V Česku není. Máme vytipovaných dvanáct strategických oblastí, v každé by se měla nacházet jedna.

Když jste do projektu vstupovala, věděla jste, kdo ho bude financovat? Odkud peníze pocházejí?

Když jsem do projektu vstoupila, byla jsem nejprve na pozici architekta. Tudíž tyhle věci mi ani nepříslušely. V dnešní době samozřejmě z hlediska člověka, který to má na starosti, vím, že zdroje pro pořízení českých nemovitostí jsou českého původu.

Můžete být konkrétní?

Z fondové struktury.

Kdo tedy do projektu vstoupil a vložil tam kapitál?

Jak to myslíte?

Od koho ty peníze na koupi a rekonstrukci zámku jsou?

Je to z fondu.

A kdo je do něj vložil?

Asi investoři fondu.

A jak víte, že byly peníze českého původu?

To asi není otázka na mě. Nejsem odpovědná za to, abych zajišťovala peníze. Jsem odpovědná za to, že dělám akvizice, že to dám dohromady. Pro mě to končí v momentě, že peníze mají český původ, byly použity na českou nemovitost a je to fondová struktura.

Věříte tomu, že Pavel Bodlák je člověk, který dokáže dotáhnout projekt do konce? Tedy že budete mít dostatek financí na rekonstrukci zámku? Věděla jste o jeho exekucích?

Tahle reportáž není o mých osobních názorech.

Neměla jste tedy nikdy obavu, že „dojdou“ peníze?

Jako architekt tyhle věci vůbec neřeším.

Ale pokud vám na projektu záleží, tak chcete mít záruku, že budete mít dostatek financí.

Záleží.

Vedení anglické společnosti

Jak jste se dostala do úzkého vedení anglické společnosti The Orb Global Holding?

Tam jsem byla jmenovaná.

Ano, ale kdo vás oslovil?

V té době ve společnosti figuroval pan Kuchakov. Nikdy jsme ani já, ani pan Kuchakov nebyli ve vlastnické struktuře společností. Byli jsme na exekutivní pozici, pozici direktora. V té době jsem postoupila na vyšší pozici, protože Protivín byl nastartovaný. Tudíž jsem povýšila ve své pozici a šla jsem na pozici mezinárodní.

Jak jste se znala s Khasanem Kuchakovem?

Už jsem v projektu byla. Není to tak, že on by na mě nějak přišel. Znali jsme se na pracovní úrovni samozřejmě.

Viděla jste se někdy s malajsijskou královskou rodinou, která je prezentovaná jako ta, která fond založila?

Já osobně ne. Ale jsme v denním kontaktu, protože The Orb je fyzickým zázemím klubu. Určitě vím, že prezident klubu a další zástupci vyššího managementu, než jsem já, se s nimi pravidelně stýkají a všechny věci s nimi konzultují. Za sebe můžu říct, že když jsme vytvořili vizualizace, jak bude zámek vypadat, tak stoprocentně vím, že se jim to odeslalo ke konzultaci. Dostala jsem i vyjádření a nějaké případné připomínky.

Říkala jste si někdy, že by celý projekt mohl sloužit něčemu úplně jinému, než je rekonstrukce?

To určitě nikdy. Pracujeme na tom dva a půl roku, ta práce je opravdu intenzivní. Za mnou se staví obrovský tým. Ani ve snu mě to nenapadlo.

Nepochybovala jste, že by za tím byl jiný kapitál?

Ne.

Nezjišťovala jste nikdy pravý původ peněz, které slouží na rekonstrukci zámku?

Tak já ho navrhuju.

Nahrávka schůzky

Ondřej Fér, kterého si najal Pavel Bodlák pro zajištění PR, na nahrávce, kterou má MF DNES k dispozici, hovoří o tom, že projekt měl sloužit k praní špinavých peněz a obcházení sankčních seznamů. A že členové musí do klubu vložit peníze ve výši několika milionů. Platí se do klubu vstupní poplatek?

Jediná věc, kterou k tomu můžu říct, je, že do Royal Capital Clubu žádný vstupní poplatek není.

V jakém stavu je současně zámek Protivín a kolik už jste tam proinvestovali financí?

Zvenčí to ještě nějakou dobu posoudit nepůjde. Jak víte, fasády jsou práce, které se dělají nakonec. Určitě si ale můžete dohledat, že máme vydané stavební povolení na novou podobu zámku Protivín. Jsme na konci projektové dokumentace, dokonce to máme povolené. To byla debata na delší dobu, protože je to památkový objekt.

V současné době, kdybych to měla shrnout, zámek má zajištěné stávající konstrukce, je očištěný od konstrukcí, které byly udělané v roce 1989 a už staticky nevyhovovaly. Například tedy betonové nabetonávky na podlahách, statické úpravy. Máme opravený krov, byla odstraněna dřevomorka. Byla vyměněna celá pozednice, kdy jsme mysleli, že budeme vyměňovat jednu, ale když jsme to otevřeli, zjistili jsme, že jsou to tři nad sebou. Dnes máme specifikované, jak budou vypadat nové vikýře, máme udělaný vzorový pokoj, který je odsouhlasený. Funguje tam elektrika, topí se tam.

A vyčísleno finančně?

Blížíme se stovkám milionů. Bavíme se o zámku?

Ano. Bavíme se o zámku.

Tak to bych si musela přesně dohledat, abych tady nestřílela od boku.

Má pro některou z dalších nemovitostí sloužit i další firma z holdingu The Orb Castle Isabella?

Je připravena na akvizici. Zatím nic nevlastní, je to v akvizičním řízení po Evropě.

Můžete být opět konkrétní?

Jedná se o historický objekt, který nese genius loci. Je to místo, aby to bylo zajímavé, aby mělo předpoklady, že tam jde udělat nějaká klubovna s reprezentativním prostorem. Do konce roku by to mohlo být.

A kde to bude? V Itálii?

Itálie.

Firmy na Václavském náměstí vlastní zčásti společnost londýnského bankéře Michaela Sherwooda, odsouzeného v kauze 1MBD, kdy došlo k vytunelování malajsijského investičního fondu.

To jméno jsem nikdy neslyšela. Kanceláře jsem byla sama vybírat a vybírali jsme lokalitu na Václavském náměstí. A když se na ten dům podíváte, tak je vysoce reprezentativní a vypadá velmi dobře. Má převýšení, je to nárožní objekt, zrekonstruovaný. To je určitě náhoda.

A víte, o koho jde?

Ne. Kanceláře jsem vybírala já jako architekt tak, aby fungovaly a měly ty kapacity, které potřebuju. Vzniklo to náhodou, protože zrovna ty prostory byly k dispozici. A je to nádherný prostor, určitě se tam přijďte podívat.