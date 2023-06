Rok aplikace na souhlas se sexem: nadšení i oplzlosti, odborníky nepřesvědčila

Šestadvacetiletá Klára si na zkoušku aplikaci stáhla krátce poté, co vloni vyšla. Nejprve vyplnila své sexuální preference a to, co má nebo nemá ráda. Jako uživatelské jméno zvolila přezdívku a nikam nenahrála ani fotku. Přesto se jí během pár hodin ozvalo několik desítek mužů.

„Možnost chatu s lidmi, kteří mají preference nastavené stejně jako já, mě překvapila,“ říká Klára. „Chlapi mi začali psát okamžitě, mohlo jich být kolem třiceti. Byly to dost naléhavé zprávy typu: ‚Tak jdeme na to!‘, ‚Koukám, že to máme stejně, kdy se sejdeme a co s námi uděláme?‘ a další náhodné zprávy, které by si podle mě na seznamce nikdo nedovolil napsat,“ popisuje mladá žena.