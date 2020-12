Přibylo lidí trpících anorexií, jejich situace se během karantény zhoršila

„Koronavirus mi znemožnil chodit do školy a na brigádu. Najednou jsem pořád trčela doma. Na sociálních sítích všichni buď cvičili, běhali a sdíleli, nebo že když nic, tak v karanténě aspoň zhubnou. Začala jsem cvičit taky, pak jsem se zaměřila na jídlo a to, jestli jsem náhodou zase nepřibrala,“ popisuje své pocity během první vlny koronaviru dvaadvacetiletá Lucie. S anorexií zápolí od svých třinácti let. „Nikdy nebudu úplně vyléčená. Poslední tři roky se mi to ale dařilo držet pod kontrolou,“ svěřuje se.