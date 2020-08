Babiš: Někdo musí Putinovi říct, že se v Bělorusku nemůže stát to, co na Krymu

„Evropská unie má nyní šanci být akční a musí jednat rychle. Někdo za Evropu musí s prezidentem Putinem jednat a dát mu jasně najevo, že není možné, aby se stalo to, co se stalo s Krymem nebo u nás v roce 1968. A ty obavy tam jsou,“ řekl v nedělním videu Andrej Babiš.

Premiér odkazoval na ruskou anexi ukrajinského poloostrova v roce 2014 a vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Babiš dále uvedl, že svoji roli musí hrát země Visegrádské čtyřky s pobaltskými zeměmi. ČTK dnes Babiš sdělil, že se vláda situací v pondělí zabývat nebude a že o věci komunikuje s evropskými lídry. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ČTK napsal, že vláda má pozici jasnou a že byla obsažena v mandátu pro jednání Rady pro zahraniční věci.

Andrej Babiš @AndrejBabis V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení. oblíbit odpovědět

Babiš o situaci hovořil mimo jiné s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nebo maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Hovořit bude ještě s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým.

V Bělorusku pokračují protesty proti falšování výsledků voleb hlavy státu a proti brutálnímu násilí policie vůči demonstrantům. Navzdory protestům ústřední volební komise oficiálně potvrdila „drtivé vítězství“ dlouholetého prezidenta Alexandra Lukašenka. Hlavní opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská výsledky neuznala, požádala o přepočítání hlasů a následně byla donucena k odjezdu do zahraničí. V sobotu se v Česku konala demonstrace k vyjádření solidarity s Bělorusy, v neděli se uskuteční další dvě v Praze a Brně.

Ministři zahraničí zemí EU se v pátek shodli na sankcích na běloruské představitele zodpovědné za násilné potlačení protestů a falšování výsledků sporných voleb hlavy státu. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes v České televizi řekl, že preferuje celoevropské sankce, pokud by ale jejich zavedení trvalo příliš dlouho, nevyloučil individuální akci České republiky.



Před týdnem se objevily na internetu informace a snímky, že běloruská policie při zásahu proti demonstrantům údajně použila české zásahové výbušky. „Údajně to mají být české výrobky. Výrobce tvrdí, že to není originální balení tak, jak oni ty prostředky vyvážejí, navíc je to někdy z roku 2011. Je pravda, že s těmito výbuškami se obchoduje. Je možné je nakoupit kdekoli a poté nějakým způsobem do Běloruska dostat,“ řekl Hamáček.

„Kategoricky vylučuji, že by došlo k porušení licenčního režimu a Česká republika povolila vývoz letálních věcí do Běloruska proti sankcím,“ dodal. Zákaz vývozu zbraní nebo vybavení, které by mohlo být použito k represím, do Běloruska přijala EU v roce 2011 kvůli porušování lidských práv, od té doby jej každoročně prodlužuje.