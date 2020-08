Leželi jsme v krvi a výkalech. Běloruské věznice se změnily v mučírny

„První ránu jsem dostal, když mě vyváděli z antonu. Asi jsem se málo sehnul, tak mě praštili rukou do hlavy. Pak jsem dostal kolenem do tváře,“ popisuje zkušenosti s policií ve své reportáži korespondent ruského portálu znak.com Nikita Těliženko.

Těžkooděnci ho zatkli 10. srpna v Minsku během druhého dne protestů a ve vazbě strávil více než 24 hodin. Běloruské úřady ho propustily až po intervenci ruské diplomacie.

Po zatčení ho s dalšími zadrženými odvezli do jedné z minských vazebních věznic. „Lidé tam leželi přímo na zemi jako živý koberec. Museli jsme po nich přejít,“ popsal ruský novinář. Pak jim policisté rozkázali, aby si také lehli na podlahu. Nikde však už nebylo volné místo. „Všude kolem leželi lidé v kalužích krve.“

Na záchod nikoho nepouštěli. „Vydělej se pod sebe,“ radili strážní lidem, kteří je o to prosili. „Někteří to nevydrželi a pustili to. Někdy se i vykáleli. Leželi jsme v páchnoucích exkrementech.“ Občas policisté zadržené nutili, aby se modlili nebo zpívali běloruskou hymnu. „Když se jim nelíbilo, jak jsme zpívali, tak nás znova bili,“ líčí ruský novinář.



Podle něj byl na některých policistech znát strach z rozsahu protestů a o to brutálněji se pak chovali. „Ty svině, proti komu stavíš barikády? Ty chceš bojovat proti mně? Copak chceš válku?“ křičel podle Těliženka jeden z policistů při mlácení zadržených.

„SSSR zanikl kvůli buzerantům jako vy“

Několika lidem rozmlátili kolena. Na jednom mladíkovi skákali a pochroumali mu páteř. Po několika hodinách zadržené odvedli zase do antonů, kde je donutili lehnout si přes sebe na zem, takže tvořili velkou lidskou hromadu. Pak je odvezli na jiné místo.

Tam zadržené donutili, aby si dřepli a dali ruce za hlavu. Když někdo chtěl ulevit nohám a změnit polohu, musel zvednout ruku a nahlásit své jméno, bydliště a místo zadržení. Pokud se strážníkům dotyčný z nějakého důvodu nelíbil, tak mu to zakázali. Za opakovanou prosbu ho zbili. „Potom nám řekli, že pokus o změnu polohy bude považován za pokus o útěk a dotyčný bude na místě zastřelen,“ vzpomíná Těliženko.

Po cestě se mu podařilo promluvit s jedním z policistů. Ten se mu podle jeho slov přiznal, že policie se brutalitou snaží demonstranty v ulicích vyprovokovat k násilí. „Čekáme jen na to, až něco na ulicích podpálíte. Pak do vás budeme střílet, máme rozkaz,“ řekl mu údajně člen policejní eskorty.

„Sovětský svaz, to byla veliká země. A zanikla kvůli takovým buzerantům jako jste vy,“ dodal.

Prostě peklo

S podobnými svědectvími přicházejí i další lidé. „Zuřivě lidi mlátí. Mají pocit beztrestnosti, zatýkají každého,“ svěřil se jeden člověk po propuštění na svobodu stanici BBC. „Slyšeli jsme, jak mlátí ženské. Takovou krutost nechápu,“ dodal.

Sociální média plní fotky modřin a oteklých ran, s nimiž zadržení opouštějí policejní cely. Za zdmi detenčních center v Minsku se shromažďují vyděšení příbuzní a s hrůzou naslouchají výkřikům mlácených lidí.

„Propuštění nám řekli, že detenční centra se změnila na mučírny, kde lidé musí ležet na zemi, zatímco policisté do nich kopou a mlátí je pendreky,“ řekla BBC ředitelka Amnesty International pro východní Evropu Marie Struthersová.



„Bilo mě deset omonovců. Pořád mě bili, ponižovali, vyhrožovali smrtí, stáhli mi kalhoty a řekli, že se na mně vystřídají,“ řekla portálu Tut.by jedna propuštěná dívka. „Zacházeli se mnou jako se zvířetem... Pohrozili mi, že dostanu deset let. Že prý jsem teroristka.“



Jednomu z obyvatel Minsku se podařilo ze svého bytu natočit video, na kterém je vidět na dvůr detenčního centra Okťabrskaja. Zadržení leží na hromadě zemi, ruce mají za hlavou. Na jiném videu je vidět, jak policisté vyvádějí vězně na dvůr, donutí je pokleknout a pak je mlátí obušky.

„Postavili nás ke stěně. Nohy na šířku ramen, ruce nad hlavu... Mnozí z nás tak museli stát od dvou v noci do dvou hodin odpoledne. Na čtyřicet až šedesát lidí dali dvě lahve vody,“ řekl portálu VotTak jeden z propuštěných. Než nastal rozbřesk, bylo už hodně lidem špatně. „Ztráceli vědomí, jednomu dokonce zavolali sanitku. Bylo to peklo na zemi. Prostě peklo,“ dodal.



Protesty v Bělorusku vypukly po víkendových volbách, které potvrdily v čele státu dlouholetého prezidenta Alexandra Lukašenka. Policie proti demonstracím tvrdě zasáhla. Nejméně dva demonstranti zemřeli, nejméně 6 700 lidí bylo zatčeno.

Ministerstvo vnitra slíbilo, že do pátečního rána všechny zadržené propustí. Podle zpravodajských agentur však několik tisíc lidí stále zůstává za mřížemi.